Le recours aux services de francisation en hausse dans les écoles de Québec

Le nombre d'étudiants inscrits à des services de francisation a grimpé durant l'année scolaire 2023-2024 dans les écoles de la grande région de Québec. Pour le Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries (CSPM), ce nombre a presque doublé, causant de nombreux défis aux enseignants.

À ce jour, 1080 élèves reçoivent des services de francisation, comparativement à 689 à la même période l’an dernier, explique par courriel le CSSPM , qui couvre les secteurs de Beauport, de Charlesbourg et une portion de La Haute-Saint-Charles, à Québec.

Contrairement à d'autres centres de services scolaires, le CSSPM n'a que deux classes d'accueil. Dans notre organisation, il n’y a pas de classe d’accueil au primaire, car nous favorisons l’intégration de ces élèves en classe ordinaire. Ainsi, ils bénéficient d’une intégration sociale, culturelle et éducative dans nos milieux , écrit aussi l'organisation.

L'école Freinet, dans le secteur de Beauport

Difficultés pour les enseignants

Ça crée un alourdissement, ce modèle d'organisation de service là , constate François Bernier, président du Syndicat de l'enseignement de la région de Québec.

Des élèves comprennent peu ou presque pas le français. L'accompagnement est beaucoup plus soutenu de la part des enseignants dans les classes ordinaires. Si on ajoute les étudiants qui ont des problèmes d'apprentissage, c'est difficile , convient François Bernier.

Ça crée le sentiment de ne pas être capable de soutenir tout le monde [...] Ça fait une série de malheureux.

François Bernier est le président du Syndicat de l'enseignement de la région de Québec.

Plusieurs étudiants allophones ne sont pas autonomes en classe ni dans la cour de récréation, ce qui augmente la pression sur les enseignants, avance le syndicat.

Nous reconnaissons que certains défis organisationnels se présentent, notamment concernant le protocole d’accueil des élèves, ainsi que la formation du personnel , convient le CSSPM .

Au Centre de services scolaire de la Capitale, en juin 2023, 1403 étudiants étaient inscrits à de tels services; ils sont 1605 aujourd'hui. Deux classes d'accueil ont été ajoutées cette année pour un total de 14.

Au Centre de services scolaire des Découvreurs, 1001 étudiants reçoivent des services de francisation cette année contre 883 l'an dernier, et 24 classes d'accueil sont en place, soit deux de plus que l'an dernier.

En plus de la francisation, les enseignants doivent s'occuper des étudiants qui ont des difficultés d'apprentissage.

Davantage de financement

La stratégie du CSSPM est toutefois remise en question par le syndicat. Ça veut dire que l'ensemble des élèves qui sont d'âge primaire sont dans des classes ordinaires. C'est les enseignants qui en subissent les contrecoups , mentionne François Bernier.

Les classes d'accueil permettraient d'aider davantage les étudiants allophones. Le service n'est pas à la hauteur des besoins présentement. Ils ont environ trois heures par semaine alors qu'ils auraient besoin de 4, 5 heures par jour.

Une hausse de financement permettrait d'ouvrir des classes d'accueil. On a besoin que les budgets soient présents puis que les choix d'organisations scolaires soient faits pour que les services répondent aux besoins.

Accélération sur la Rive-Sud

En 2019, 180 élèves profitaient de mesures d'accueil en francisation. En 2023, ce chiffre dépassait 500, selon le syndicat.

C'est en accélération , convient Eric Couture, vice-président du Syndicat de l'enseignement des Deux-Rives, à Lévis. Le phénomène est plus fort dans les secteurs socioéconomiques plus difficiles. On a des concentrations dans les quartiers plus pauvres.

C'est un phénomène en augmentation depuis cinq ans environ.

Là aussi, certains étudiants apprennent le français dans les classes ordinaires. La difficulté, c'est que ces élèves-là arrivent dans des écoles primaires qui n'ont pas de formation en francisation , explique Eric Couture.

Eric Couture, vice-président du Syndicat de l'enseignement des Deux-Rives pour le secteur des Navigateurs

Il rappelle que les besoins sont criants. On a de ces élèves-là qui ont des difficultés d'apprentissage. Il faut mettre les bouchées doubles et des budgets pour faire débloquer les choses , croit-il.

