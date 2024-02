Le prix du chocolat en ébullition à cause de la sécheresse

En ouvrant la porte de la boutique Les chocolats de Chloé, à Montréal, on est tout de suite saisi par l'odeur enivrante du chocolat fondu. L'atelier se trouve derrière le comptoir des ventes. Tous les produits haut de gamme sont fabriqués sur place à partir de blocs de chocolat importé.

Une matière première qui est de plus en plus chère, explique Chloé Gervais-Fredette, la propriétaire du magasin, qui doit aussi composer avec la hausse des prix du lait ou des œufs, entre autres.

Le cours de la fève de cacao se situe actuellement autour de 5900 $ US la tonne, du jamais-vu depuis la fin des années 1970. Dans la dernière année, les prix ont été multipliés par deux sur les places boursières de référence que sont New York et Londres.

Au début, les impacts ont été limités parce que les transformateurs ajustent leur prix progressivement. La concurrence est faible et certains fournisseurs ont un contrôle important sur les prix, raconte Mme Gervais-Fredette, c'est difficile et on a dû augmenter nos prix.

Elle se retrouve face au casse-tête inflationniste actuel pour bien des commerçants, c’est-à-dire trouver un équilibre entre l’excellence des produits, l'obligation de rentabilité et la capacité de payer des clients.

Pour nous, c'est très important de ne pas baisser la qualité, mais si les prix augmentent trop, les gens ne pourront plus venir nous voir.

Ouvrir en mode plein écran La chocolatière montréalaise Chloé Gervais-Fredette n'avait pas augmenté ses prix depuis 2017. Photo : Radio-Canada / Vincent Rességuier

Les conditions climatiques en cause

La flambée des prix s’explique en grande partie par l’incertitude autour des récoltes de cacao au Ghana et en Côte-d'Ivoire, qui représentent près de 60 % de la production mondiale.

L’automne s’est avéré fort humide, avec des pluies diluviennes à cause de l’influence du phénomène météorologique El Niño. Les fèves ont alors été attaquées par des virus.

La récolte est maintenant menacée par le temps chaud et sec qui a déjà sévi les années précédentes et occasionné une perte de rendement. Pendant ce temps, la demande demeure élevée.

Ouvrir en mode plein écran Un homme ouvre une cabosse de cacao pour en extraire les fèves. Photo : afp via getty images / Issouf Sanogo

On a eu des échos que la production serait plus faible que prévu, ce qui fait grimper les prix , note Jordan Lebel, professeur titulaire en marketing alimentaire au Département de marketing de l'école de gestion John-Molson de l'Université Concordia, à Montréal.

Il s'attend à ce que le cours du cacao augmente encore dans la prochaine année, sous l’influence notamment des quelques multinationales qui contrôlent près de 80 % du marché.

Elles s’approvisionnent majoritairement en Afrique et pèsent de tout leur poids sur la valeur du chocolat bon marché que l’on retrouve dans les barres chocolatées, les biscuits et autres friandises de la grande distribution.

Ouvrir en mode plein écran Daniel Haran dans son atelier de Montréal, il verse des extraits de cacao dans un moulin Photo : Radio-Canada / Vincent Rességuier

Prix à la hausse et réduflation

Jordan Lebel s’attend à des augmentations de 10 % à 15 % dans les prochaines semaines, même si les grands distributeurs veulent éviter de faire fuir les clients dans ce contexte inflationniste.

Une fois qu'on a pris la décision d'augmenter les prix, on ne veut pas le refaire à répétition, donc on se croise les doigts pour que ça tienne 12, 18 ou 24 mois , précise-t-il.

En parallèle, il remarque déjà des stratégies de réduflation et une modification des recettes pour intégrer des ingrédients moins onéreux, comme le caramel ou les produits laitiers.

Daniel Haran, le fondateur de Chocolats Monarque, importe des fèves de cacao qu'il transforme dans son atelier de Montréal. Même s'il ne s'approvisionne pas auprès des grossistes, il ne ressent pas moins les effets de l'inflation.

Dernièrement, il a annoncé à ses clients que le prix de ses produits allait augmenter de 3 $ à 5 $ le kilo, sachant que ses tablettes de chocolat sont vendues en magasin à plus de 160 $ le kilo. On essaie de se préparer à une stratégie à long terme où les prix pourraient rester aussi hauts, précise-t-il. C'est plus important pour nous de garder la qualité.

Selon lui, le cours du cacao bon marché n'est pas assez élevé. 5,9 $ le kilo, le prix actuel n'est pas durable, il faudrait encore le doubler pour arriver à quelque chose qui soit réellement équitable. Les fermiers sont, pour la plupart, très pauvres en Afrique de l'Ouest.

Ouvrir en mode plein écran Le Ghana et surtout la Côte-d'Ivoire fournissent près de 60% de la production mondiale de fèves de cacao Photo : Radio-Canada / Vincent Rességuier

Les producteurs africains négligés

Il reste à savoir à qui profitera cette flambée des prix. Jordan Lebel pense lui aussi que les producteurs de fèves devraient être les premiers bénéficiaires. En particulier ceux du golfe de Guinée, où on trouve surtout de petites exploitations.

Leurs revenus stagnent, ils devraient pourtant faire des investissements importants pour faire face au vieillissement des plantations et de leurs infrastructures. Le manque de relève devient également un problème dans la mesure où leur activité s’avère moins rentable.

Les prix augmentent, mais les fermiers tardent à avoir accès aux capitaux. Ils ne font pas plus d'argent qu'il y a 20 ans. C'est ahurissant.

Plusieurs régions productrices font face à un exode rural non négligeable, causé notamment par la fuite des jeunes vers les villes et l'accès limité à Internet. Des relais pour téléphones intelligents ont été installés ici et là, raconte M. Lebel, tout en doutant que les investissements soient suffisants pour renverser la tendance.

En 10 ans, la moyenne d'âge des fermiers est passée de 50 à 55 ans, note Daniel Haran, ils vont prendre leur retraite, ils vont mourir et il n'y a pas de relève.

Chloé Gervais-Fredette, qui fait affaire avec un importateur sensible à ces questions, s’inquiète elle aussi pour l’avenir des producteurs. Dans la filière, les fermiers ont le travail le plus exigeant physiquement et ce sont eux qui ont le plus à perdre à cause des changements climatiques, déplore-t-elle.

Tous trois rappellent que les marges les plus importantes bénéficient généralement à une poignée de multinationales. Par exemple, le premier fabricant mondial de chocolat, l'entreprise Barry Callebaut, qui a des usines au Québec et en Ontario.