La mine Éléonore mise en vente par Newmont

La société minière Newmont annonce qu’elle veut se départir de six de ses actifs, dont la mine d’or Éléonore, située dans le Nord québécois, au cours de la prochaine année. Cette entreprise américaine souhaite ainsi réduire sa dette et offrir un meilleur rendement à ses actionnaires.

Située à plus de 300 kilomètres au nord de Matagami, sur le territoire Eeyou Istchee, la mine Éléonore fait travailler plus de 700 personnes. Elle possède des bureaux administratifs à Chibougamau, à Rouyn-Noranda et à Wemindji.

Or, explique Newmont, ces activités ne font plus partie des priorités à long terme de l’entreprise, qui a revu ses stratégies dans la foulée de l’acquisition de la société Newcrest, en novembre dernier.

Newmont souhaite plutôt se concentrer sur un portefeuille de 10 mines d’or et de cuivre de premier plan ainsi que sur la réalisation de six projets miniers prioritaires.

En combinant le tout à d’autres actions, Newmont espère ainsi apporter un allégement de 1 milliard $ US à sa dette, qui s’élevait à 8,8 milliards $ US au 31 décembre dernier.

Trois mines canadiennes

Outre Éléonore, les mines d’or Porcupine, à Timmins, et Musselwhite, dans le Nord-Ouest ontarien, sont elles aussi mises en vente, de même que le projet Coffee, au Yukon. Des mines aux États-Unis, en Afrique et en Australie font aussi partie des actifs dont Newmont veut se départir.

Dans un courriel, l’entreprise américaine précise qu’elle n’entrevoit pas d’impacts à court terme sur les emplois dans ces trois mines d’ici la vente des actifs. Elle ne croit pas non plus que la vente nuira aux emplois ou à l’économie locale. Elle précise aussi que les actifs mis en vente sont solides.

Newmont conserve les mines Brucejack et Red Chris, en Colombie-Britannique. Cette société américaine est propriétaire de la mine Éléonore depuis l’acquisition de Goldcorp, en 2019.