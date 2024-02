Un lieu d’apprentissage et de succès à La Tuque

Plusieurs initiatives sont mises en place pour les jeunes dans les communautés autochtones, mais il y a également des projets en place pour ceux qui sont en milieu urbain. L'équipe de Résonance est allée rencontrer les membres du FabLab du côté de La Tuque, qui favorise l'intégration sur le marché du travail de jeunes autochtones de la région.

Depuis quelques années, le FabLab Wawacte offre un tremplin aux Atikamekw désirant aller sur le marché du travail. Wawacte est un mot atikamekw, qu'on peut traduire par aurore boréale. Tout comme l’aurore boréale, le Fablab est en quelque sorte un lieu d’espoir.

Pour certains membres, la route n’a été ni simple ni facile. L’objectif de ce service est d'aider ceux et celles qui ont besoin d’un coup de pouce au niveau scolaire, professionnel ou pour s’adapter à la vie en milieu urbain.

Le Fablab Wawacte est situé sur la rue St-Joseph à La Tuque.

L’aide nécessaire est offerte tout en versant un salaire à ceux qui en bénéficient.

En entrant dans ce local de la rue St-Joseph à La Tuque, on peut constater rapidement que les utilisateurs sont là pour travailler sérieusement.

Pratiquement tous les espaces de travail sont occupés et les regards sont concentrés. Parfois sur des projets personnels, d’autres fois sur des commandes spéciales reçues de la part d'entreprises de la région.

C’est une fierté des membres de pouvoir participer à l’économie locale à la hauteur de leur courbe d’apprentissage.

Un des étudiants travaille sur un projet d'autocollant.

Le Conseil de la Nation Atikamekw, le Centre d’Innovation des Premiers Peuples ainsi que plusieurs partenaires de la région sont derrière ce projet qui offre non seulement l’opportunité aux Atikamekw de recevoir une formation en travail numérique, mais également de bénéficier d’une formation préparatoire à l’emploi.

De la découpe vinyle à la couture en passant par l’imprimerie 3D et même la découpe laser, ceux qui fréquentent le Fablab ont la chance de découvrir ce qui pourrait devenir leur futur métier.

Les participants sont tous bien concentrés.

En discutant avec la chargée de projet Alyson Deniss, le Fablab permet à ceux et celles qui le fréquentent de bénéficier d’un encadrement, mais également, de pouvoir se donner les moyens de réussir.

Un œuvre réalisé par des étudiants du Fablab.

La présence n’est pas obligatoire, mais rares sont les absences, selon elle.

C’est une fierté pour celle qui est un peu devenue la kokom du groupe, d’autant plus que le travail des jeunes est visible de plus en plus dans la région.

Plusieurs objets sont en exposition au centre culturel Félix-Leclerc.

Parmi les endroits où on peut voir le travail du groupe, il y a le centre culturel Félix-Leclerc au sein de l'exposition Mamokasowin, qui est en cours jusqu’au 3 mars.

C’est l’occasion de voir le résultat des différentes techniques de travail apprises par les étudiants dans le cadre de leur formation reçu au Fablab.

Une commande spéciale a été faite aux étudiants afin de créer l'affichage de l'espace Carole Guérin du centre culturel Félix-Leclerc.

Des œuvres d’art au couleur et mettant en vedette les valeurs autochtones sont en autres affichées, encore un autre exemple de fierté et de valorisation de la culture atikamekw.