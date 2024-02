La création d’un réseau d’appartements d’urgence partout sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, dont à Rimouski, est actuellement dans les plans. Baptisé Repaires-BSL, l’initiative vise à contrer le phénomène grandissant de l’itinérance sur le territoire.

Repaires-BSL gère déjà deux appartements d’urgence à Trois-Pistoles depuis mars 2023. Ces logements sont dits à haut seuil d’accessibilité. Ils sont non supervisés et peuvent accueillir des personnes seules ou des familles avec ou sans animal de compagnie pour une période allant de 1 à 30 jours.

Ça vise la réduction des méfaits comme approche clé du projet , explique le coordonnateur de Repaires-BSL, François Desjardins.

M. Desjardins souhaite maintenant exporter l’idée ailleurs sur le territoire. Ces appartements-là seraient en réseau et les gens pourraient, en fonction des besoins et de leur endroit sur le territoire, migrer d’un appartement potentiellement à l'autre dans chacune des MRC , explique-t-il.

Outre offrir des logements d’urgence, Repaires-BSL a aussi comme objectif de soutenir de façon plus large les organismes qui font des actions concrètes en itinérance , notamment au moyen de sensibilisation au phénomène de l’itinérance et de formation sur le sujet et sur l’instabilité résidentielle.

Le gros du phénomène de l'itinérance en milieu rural se trouve à être l’itinérance dite cachée, et c'est très très difficile d'évaluer en fait l'ampleur de ce phénomène-là , indique M. Desjardins.

Ouvrir en mode plein écran Cet appartement d'urgence situé à Trois-Pistoles permet d'accueillir des gens seuls ou des familles pour une période de 1 à 30 jours. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : François Desjardins

Il ajoute que le projet Repaires-BSL se fera de concert avec plusieurs intervenants sur le terrain. L'objectif, c'est vraiment d'être capables de se concerter autant avec le milieu communautaire et avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent, afin d'être capable de mieux comprendre le phénomène qu'on vit actuellement, avec en plus la pénurie de logements et la hausse de leurs coûts , renchérit-il.

Publicité

Un financement adéquat, le nerf de la guerre

M. Desjardins espère obtenir deux millions de dollars sur cinq ans afin d’aller de l’avant avec ce projet. Une demande de financement a été faite auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux, l’été dernier. Repaires-BSL n’a toutefois obtenu que 80 000 $ sur quatre ans pour le moment. Cette somme couvre des bureaux à Trois-Pistoles et le salaire de M. Desjardins.

Même s’il espère toujours recevoir davantage de financement de la part du gouvernement du Québec, M. Desjardins précise avoir fait d’autres demandes de subvention, dont une du côté du programme fédéral Vers un chez-soi.

L'ensemble du Bas-Saint-Laurent, j'aimerais qu'il soit couvert. Après, ça va vraiment dépendre du financement qui nous sera accordé.

En fonction du financement, on va essayer de mettre en priorité certaines MRC dans lesquelles il sera peut-être plus urgent de commencer le projet, mais à l'heure actuelle, c'est très difficile de vous dire ça, parce que je ne connais pas l'ampleur du financement qui sera potentiellement accordé , ajoute M. Desjardins.

Il précise que le coût annuel de location de ce type d’appartement peut varier entre 20 000 et 25 000 $, ce qui n’inclut pas les frais liés à l’emploi d’intervenants pour accompagner la clientèle.

Ouvrir en mode plein écran Martin Bélanger est le directeur général du Répit du passant, à Rimouski. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

Participation du Répit du passant de Rimouski impliqué

Le projet Repaires-BSL est pour le moment affilié à l’organisme Tandem-Jeunesse à La Pocatière. L’organisme rimouskois Le Répit du passant, qui exploite un service de repas et d’hébergement temporaire pour les hommes en difficulté, participe aussi.

Le directeur du Répit du passant, Martin Bélanger, confirme que son organisme a collaboré à la rédaction et au dépôt du projet initial, l’an dernier. Il applaudit l’initiative.

Ça pourrait répondre à un besoin, C’est clair, net et précis.