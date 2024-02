« [Sans des investissements adéquats dans la recherche universitaire], nous serons plus pauvres intellectuellement et culturellement et nous dépendrons de plus en plus de l’importation de technologies et d’idées de l’étranger », a dit Jacques Courtois, le président de la Fondation Courtois, lors du lancement de la grande campagne philanthropique de l'Université de Montréal le 15 février 2023.

Photo : Université de Montréal