Éclipse solaire : les écoles de la région n’ont pas pris de décision

Les centres de services scolaires (CSS) de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine attendent des orientations ministérielles avant de modifier l'organisation scolaire, en lien avec l'éclipse solaire du 8 avril.

Alors que certaines écoles ont décidé de fermer ailleurs au pays pour des raisons de sécurité, les CSS René-Lévesque, des Chic-Chocs, des Monts-et-Marées et des Îles n'ont toujours pas statué.

On est en analyse, avant d’avancer trop dans nos différents scénarios, on attend une recommandation parce qu’on ne veut pas prendre une décision et devoir reculer , indique la directrice générale du Centre de services scolaire René-Lévesque, Sandra Nicol.

Mme Nicole souligne que plusieurs intervenants nationaux se concertent actuellement, entre autres, les ministères de l’Éducation, de la Sécurité publique et de la Santé et des Services sociaux de même que les transporteurs scolaires.

Si c'est possible de maintenir les cours et la sécurité des élèves, c'est ce qui serait privilégié , indique la directrice intérimaire du CSS Monts-et-Marées, Marie-Pierre Guénette.

L’éclipse solaire peut endommager la rétine et causer des problèmes de vision permanents si elle est regardée sans protection, ce qui soulève des questions pour la sécurité des élèves. Les Gaspésiens seront témoins d'une éclipse solaire partielle, alors que Madelinots auront la chance d’observer une éclipse totale.

Bien que la tenue d’activités pédagogiques au moment de l’éclipse ne soit pas exclue, Sandra Nicol, estime que plusieurs éléments de l'organisation scolaire doivent être pris en compte.

Chez nous, l’éclipse va durer environ de 15 h 15 et 17 h 45 , soutient Mme Nicol. À cette heure, nos élèves sont majoritairement dans le transport scolaire. C’est une contrainte qu’on doit évaluer, parce que c’est beaucoup plus difficile d’assurer la sécurité de nos élèves dans le transport.

Mme Nicol précise que si les élèves sont retenus à l’école plus longtemps pour observer l’éclipse dans un cadre pédagogique, il faudra revoir entièrement l’horaire du transport scolaire, car un même autobus fait souvent deux trajets de suite pour le primaire et le secondaire.

Ce qui veut dire que des élèves resteraient à l’école assez tard , soutient-elle.

Le Centre de services scolaire René-Lévesque a tout de même demandé des soumissions pour l'achat de lunettes, afin de se préparer à différentes éventualités. Cela représenterait une dépense de plusieurs milliers de dollars.

Le 8 avril prochain, une partie du Québec, dont les Îles-de-la-Madeleine, pourra observer une éclipse solaire totale. Le prochain événement du genre aura lieu en 2106.

Le CSS René-Lévesque dit travailler de concert avec les centres de services scolaires des Chic-Chocs et Eastern Shores en vue d’une décision. On s’est dit qu’on allait se coordonner, parce qu’on est sur un même territoire, par souci de cohérence , indique Mme Nicol.

Dans l’attente des directives nationales, le CSS des Chic-Chocs a refusé la demande d’entrevue de Radio-Canada.

Éclipse totale aux Îles : une réorganisation inévitable

Du côté du Centre de services scolaire des Îles, plusieurs options sont aussi sur la table, mais aucune décision n'a encore été prise.

Selon la directrice générale, Brigitte Aucoin, l'organisation scolaire devra assurément être revue pour assurer la sécurité des élèves.

Ça pourrait être une suspension de cours, la création d’une demi-journée pédagogique ou la modification de l’horaire , énumère-t-elle. On doit aussi réfléchir à l'ouverture ou la fermeture des services de garde, puisque l’heure de dangerosité va déborder sur les heures des services de garde. C'est tout ça qu’on regarde actuellement.

Ouvrir en mode plein écran Brigitte Aucoin souhaite éviter le transport des élèves du primaire durant l'éclipse. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

En raison du décalage horaire, l’apogée de l’éclipse totale surviendra autour de 16 h 37 aux îles de la Madeleine, heure à laquelle les cours sont terminés dans les écoles primaires et secondaires.

Mme Aucoin souligne qu’elle souhaite éviter que les élèves du primaire soient dans le transport scolaire. Ça ne serait pas évidemment pour les chauffeurs d’autobus de gérer ça avec les tout-petits , croit-elle.

Brigitte Aucoin précise qu’une enseignante de la Polyvalente des Îles a également proposé d’organiser une activité pédagogique durant l’éclipse totale à laquelle les élèves pourraient participer volontairement à la fin des cours. Un lot de lunettes de protection a déjà été acheté.