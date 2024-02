Des eaux usées versées directement dans la rivière Chicoutimi par La Pulperie

Le musée de La Pulperie a déversé des eaux usées directement dans la rivière Chicoutimi pendant plusieurs semaines l’été dernier.

Deux pompes qui dataient d’une quarantaine d’années pour évacuer les égouts du bâtiment 1912 avaient alors cessé de fonctionner.

Selon le directeur général du musée, Jacques Fortin, la Ville a été avisée du problème et des équipements ont été achetés pour éviter que le problème ne se reproduise.

On a demandé au plombier de venir vite voir ce qu'on pouvait faire. À ce moment-là, il nous a posé une pompe temporaire, il a dit que probablement pour un certain temps, il va falloir mettre les eaux usées dans la rivière. Nous, automatiquement, on a avisé la municipalité parce que pour acheter des pompes, c'est quand même dispendieux , a indiqué Jacques Fortin en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur général de la Pulperie de Chicoutimi, Jacques Fortin Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

Les déversements ont cessé puisque l’édifice n’est pas utilisé en hiver.

À partir de septembre, La Pulperie a acheté des pompes. On a commencé à mettre le tableau électrique au niveau du bâtiment, il reste à maintenant installer les pompes, les nouvelles pompes qui vont fonctionner. Ça va aller dans le réseau , a-t-il assuré.

Le bâtiment est offert en location l’été pour des mariages et d’autres rassemblements.

Une plainte a été déposée au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.