Le dialogue reprend entre les pêcheurs de crevettes et le député fédéral Serge Cormier

Les crevettiers de la Péninsule acadienne ont repris le dialogue avec « leur député », Serge Cormier, représentant libéral d'Acadie-Bathurst. Au cours des dernières semaines, les pêcheurs ne cachaient pas qu'ils avaient de la difficulté à obtenir une rencontre avec lui.

Cette rencontre, à Caraquet, qui a duré près de 2 h 30, survient peu de temps après que la crise qui frappe les crevettiers a culminé, lors d'une grande manifestation rassemblant des pêcheurs de l'Atlantique et du Québec, mardi.

Des pêcheurs ont exprimé leur colère, mardi, devant le bureau de circonscription de la ministre fédérale des Pêches, Diane Lebouthillier, en Gaspésie. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Les pêcheurs sont furieux contre Ottawa et ils dénoncent une mauvaise gestion des pêches.

Les stocks de crevettes se sont effondrés et leur accès à la pêche au sébaste, qui rouvre cette année, est limité.

La rencontre entre le député d'Acadie-Bathurst, Serge Cormier, et les pêcheurs de crevettes, à Caraquet, a duré plus de deux heures. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Si rien n'est réglé, le ton des pêcheurs a changé envers le député fédéral.

Au moins on a quelqu'un à la table qui est capable d'avoir une relation intéressante et importante autant avec ses collègues qu'avec les fonctionnaires du ministère des Pêches , a dit Jean Lanteigne, directeur général de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels (FRAPP). De ce côté-là, c'est positif.

Le directeur général de la FRAPP, Jean Lanteigne, était de meilleure humeur que mardi, à la manifestation en Gaspésie. Il avait alors témoigné de la détresse des pêcheurs et de la communauté. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Jean Lanteigne a souligné que le député est très au fait de la réalité des crevettiers.

On a des demandes qui sont là , a-t-il indiqué. Il y a son engagement qu'il a pris envers nous de nous appuyer. On lui a fait des recommandations. On lui a soumis des idées. Il va travailler à les faire avancer.

La coalition qu'on a en place avec le Québec et Terre-Neuve, on va continuer à faire nos pressions auprès du gouvernement. Localement, on va continuer à travailler avec le député c'est certain.

Les pêcheurs se sont sentis écoutés

Il y a eu du positif , a ajouté le pêcheur Dominic Gionet. Je suis satisfait de ce que Serge nous a dit. On doit une réponse à nos équipages aussi. Moi, si je ne pêche pas, j'ai un équipage de trois personnes qui sont obligées de se chercher du travail.

Au moins, on voit qu'on est écoutés. Ça faisait au moins un mois qu'on se sentait seuls, les pêcheurs.

Le jeune capitaine Dominic Gionet a hâte que les choses tournent au mieux, non seulement pour lui mais aussi pour ses membres d'équipage. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Le député Cormier se montre solidaire

Le député Serge Cormier s'est montré solidaire envers les pêcheurs de crevettes. Il admet qu'il n'est pas toujours d'accord avec leurs analyses et leurs revendications, mais il s'engage à tenter d'améliorer leur sort.

On a eu beaucoup de bonnes discussions sur de nouveaux types d'aide , a-t-il indiqué. Par exemple, faire participer les pêcheurs à aller faire les relevés scientifiques de la crevette. Même si la crevette diminue, il va falloir faire des relevés pour voir si elle est en bonne ou en mauvaise santé. Toutes sortes de petites choses comme ça dont on a pu discuter.

Je vous garantis une chose. S'il n'y a pas d'aide suffisante pour aider nos crevettiers à passer au travers, je serai le premier à dénoncer qu'on n'a pas fait notre travail.

Même s'il n'est pas toujours d'accord avec les pêcheurs de crevette, le député fédéral d'Acadie-Bathurst, Serge Cormier, s'est engagé à tenter d'améliorer leur sort. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Il demande encore un peu de temps pour démontrer de quelle manière il peut contribuer à améliorer la situation.

Ce ne sont pas des choses qui peuvent se faire du jour au lendemain au niveau de programmes. Mais, je peux dire que je travaille activement à trouver des solutions pour aider la flottille de crevettiers.

Avec les informations d'Alix Villeneuve