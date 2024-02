Services de santé Alberta met un frein à l’embauche de personnel

Dans une note interne partagée par un syndicat représentant des professionnels de la santé, Services de santé Alberta (AHS) freine les embauches à travers l'ensemble de ses infrastructures en raison de son déficit budgétaire.

Dans la note interne partagée avec CBC/Radio-Canada par la Health Sciences Association of Alberta (HSAA), on peut y lire qu' [à] partir de maintenant et jusqu'au 31 mars 2024, tous les recrutements de postes de gestion et de soutien non clinique (syndiqués ou non syndiqués) sont suspendus. Toute exception doit être approuvée par la directrice générale.

Toutes les exceptions devront être approuvées par Athana Mentzelopoulos, la directrice générale d' AHS , a-t-elle elle-même confirmé.

Un peu plus loin, la note détaille que le recrutement touché concerne des postes de directions et de gestions, ainsi que des emplois syndiqués qui ne sont pas liés aux soins cliniques tels que ceux qui concernent les finances, l'éducation ou encore la recherche. La suspension touche aussi tous les emplois non syndiqués, y compris ceux liés aux soins cliniques, le soutien clinique et non clinique.

De plus, toutes les offres d’emplois liées à ces domaines devront être éliminées et toutes les entrevues d’embauche annulées, précise la note interne.

Cependant, l'affichage des offres d'emploi aux soins cliniques, notamment les soins ambulatoires, les soins infirmiers aux patients hospitalisés, et les ambulanciers, est maintenu à condition d'avoir reçu l’approbation d’un membre de la direction du niveau 4 ou son équivalent.

Des délais d'embauche

David Harrigan, directeur des relations de travail pour United Nurses of Alberta (UNA), assure que la mesure de révision et d'approbation nécessaire pour l’affichage du poste de première ligne ralentira les embauches. Il affirme qu’il y aurait 800 postes d'infirmiers ou infirmière vacants dans le système de santé.

Les soins aux patients vont forcément en pâtir s’il y a de longs retards, c'est certain , déclare le directeur des relations de travail pour la UNA .

Réponse de AHS et du gouvernement

Dans une publication sur la plateforme X (anciennement Twitter), la ministre de la Santé Adriana LaGrange a tenu à clarifier la récente décision d' AHS concernant les procédures d'embauches. La ministre affirme que ces mesures n'auront aucun impact sur les travailleurs de la santé de première ligne.

En conférence de presse, la directrice générale d' AHS, Athana Mentzelopoulos, a affirmé que cela n'aurait aucun impact sur les soins aux patients.

Je ne saurais trop insister sur le fait que nous continuons à recruter activement pour les postes de soins de santé de première ligne , a-t-elle déclaré.

Questionnée au sujet du déficit budgétaire, elle a refusé de préciser son ampleur. Elle n'a pas non plus voulu répondre si son administration avait demandé ou non du financement supplémentaire auprès du gouvernement.

Négociations à l'horizon

David Harrigan n'est pas surpris par ces annonces, ça arrive régulièrement à l’approche des négociations [...] Soudainement, une fois que les négociations commencent [le gouvernement] a une grosse crise budgétaire et il commence à licencier ou menacer de ne pas remplacer [des employés] , dit-il.

Les contrats des employés d' AHS arrivent à échéance, son organisation, qui représente 30 000 infirmières et infirmiers autorisés, demande une augmentation salariale de 25 % pour les infirmières autorisées dans la prochaine année et 10 % dans la seconde.

Les contrats entre AHS et les syndiqués de HSAA se terminent le 31 mars. Sa vice-présidente, Leanne Alfaro, affirme que des rencontres de négociation sont déjà prévues à la mi-mars.

Avec des informations de Janet French et Travis McEwan