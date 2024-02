Les victimes de Robert Pickton stupéfaites de le voir admissible à une semi-liberté

Les familles des victimes de Robert Pickton qui avaient organisé une veillée à la bougie mercredi soir sur l’ancien site de sa ferme à Port Coquitlam, en Colombie-Britannique, sont stupéfaites de se rendre compte que le tueur en série pourrait faire une demande de mise en semi-liberté dès jeudi.

Selon la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC), Robert Pickton est admissible à une libération conditionnelle de jour à partir du 22 février 2024.

Si il une telle demande lui était accordée, il retournerait en prison ou dans un foyer de réinsertion sociale le soir après avoir été libre de participer à des activités communautaires le jour.

AVERTISSEMENT : Cet article contient des informations qui pourraient choquer certains lecteurs.

Dans une déclaration, un porte-parole de la CLCC a indiqué qu'aucune audience n'était automatiquement prévue pour Robert Pickton jeudi.

Les contrevenants doivent faire une demande pour obtenir un examen en vue de libération conditionnelle , a indiqué le porte-parole. Radio-Canada n’a pas découvert si une demande au nom de Robert Pickton avait été faite ou non.

Le plus grand tueur en série du Canada

En 2007, le tueur en série a été reconnu coupable de six chefs d'accusation de meurtre au second degré et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle totale pendant 25 ans.

Son procès a été l'un des plus coûteux et des plus médiatisés au Canada.

À l'époque, Robert Pickton était considéré comme le plus grand tueur en série de l'histoire du Canada. Ses victimes étaient principalement des prostituées et des toxicomanes du quartier pauvre du Downtown Eastside à Vancouver.

Lors d'un interrogatoire en 2002 et lors d'une conversation avec un policier qui prétendait être un codétenu, Robert Pickton a affirmé qu'il avait tué 49 femmes et qu'il entendait faire davantage de victimes.

Plus tard, les enquêteurs ont découvert les restes ou l' ADN de 33 femmes dans son élevage de porcs à Port Coquitlam, à environ 25 kilomètres de Vancouver.

Une veillée forte en émotions

Le site de la ferme de Robert Pickton sur laquelle les familles des victimes se sont rassemblées mercredi appartient désormais au gouvernement provincial.

Il est important d'honorer les femmes qui ont perdu la vie ici, ainsi que ma fille , a déclaré Michele Pineault, la mère de Stephanie Lane, dont une partie du squelette a été retrouvée à la ferme Pickton.

Ouvrir en mode plein écran La disparition de Stephanie Lane a été signalée par sa mère en 1997, mais ses restes n'ont été retrouvés qu'en 2003. Photo : Radio-Canada / Jim Mulleder/CBC

Le tueur en série n’a jamais été inculpé pour ce meurtre, bien que les restes de Stephanie Lane aient été rendus à sa famille en 2014. Elle serait la plus jeune victime de Robert Pickton, âgé de 20 ans lorsqu’elle a disparu du Downtown Eastside en 1997.

Mme Pineault est stupéfaite à l’idée que le tueur en série puisse demander une libération conditionnelle de jour : Pickton ne devrait pas marcher sur cette terre. Il ne mérite pas de faire un seul pas à l’extérieur.

Il doit rester là où il est jusqu’à sa mort.

Une potentielle destruction de preuves

La veillée à la bougie s'est également déroulée dans un contexte qui fait craindre que la Gendarmerie royale du Canada détruise ou restitue des preuves de l'affaire Pickton. La GRC estime qu'elle « n'est pas autorisée à conserver des biens indéfiniment » et que cette procédure est exigée par la loi.

En 2020, la GRC a commencé à déposer des demandes auprès du tribunal afin d'obtenir des autorisations judiciaires pour se débarrasser de pièces à conviction qui avaient été présentées lors du procès de 2007.

La longue liste comprend notamment une chaussure à talon de femme, une taie d'oreiller rose ou encore une seringue.

Le solliciteur général de la province, Mike Farnworth, a déclaré que les autorités feraient tout ce qui est en leur pouvoir pour s'assurer que les familles sont impliquées dans toute demande en cours.

Nous savons qu'il s'agit d'une question extrêmement sensible pour les familles , a-t-il déclaré. Nous voulons nous assurer que tout est fait correctement et que leurs préoccupations doivent être prises en compte dans toute décision prise à ce sujet.

Avec des informations de Akshay Kulkarni.