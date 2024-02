Les quatre priorités de Pierre Poilievre cet hiver rappellent les cinq promesses de Stephen Harper en 2006. Et les ressemblances entre les stratégies de communication politique des deux chefs ne s’arrêtent pas là.

Depuis le mois dernier, Pierre Poilievre répète ses quatre priorités comme on chante un refrain. Aux yeux du chef conservateur, toutes les occasions sont bonnes pour marteler ses quatre messages : couper les impôts , bâtir des logements , réparer le budget et stopper le crime . Ils sont lancés à tous vents, à la période des questions comme en point de presse.

À Montréal la semaine dernière, après les avoir récités une première fois, il a poussé la note en lançant encore! avant de les énumérer de nouveau, à la façon d’un chansonnier qui inviterait la foule à l’accompagner.

Pierre Poilievre n’est pas le seul à devoir se soumettre à une telle discipline. Les élus conservateurs doivent aussi inclure ces quatre dossiers dans leurs interventions médiatiques, indiquent des sources conservatrices.

L’objectif : imprégner un message dans la tête des électeurs… et éviter les faux pas en naviguant dans un cadre de communication bien délimité. Selon nos sources, on fait le calcul que ce sera gagnant de s’en tenir à un message simple qui frappe l’imaginaire.

Stephen Harper lors de la campagne électorale de 2006. (Photo d'archives) Photo : Reuters / Andy Clark

Avant d’être élu premier ministre en 2006, Stephen Harper avait lui aussi eu ses mantras. Ils étaient au nombre de cinq : adopter une loi sur la reddition de comptes, réduire la TPS , durcir le système de justice, favoriser l’aide directe aux parents plutôt que de financer les services de garde et s’attaquer au déséquilibre fiscal.

Selon l’ancien stratège conservateur Rodolphe Husny, la technique des deux politiciens est similaire et judicieuse. Il faut être discipliné et il faut respecter le carré de sable des conservateurs , signale cet analyste en notant que les thèmes mis en avant par Pierre Poilievre recoupent en bonne partie les promesses de Stephen Harper en 2006.

La réalité, c’est que ça prend énormément de temps pour que le message politique d’Ottawa arrive à Gaston à Saint-Léon et à Huguette à Joliette , explique-t-il. Ça prend trois semaines, un mois et même plus longtemps pour que ce message se cristallise chez l’électeur moyen.

La politologue Anne-Marie Gingras y voit une tactique éprouvée. C’est une stratégie de communication classique pour faire taire le candidat , explique cette professeure à l’ UQAM , l'idée consistant à protéger le politicien contre lui-même et contre les gaffes qu’il pourrait commettre.

En restant sur les impôts, le logement, le budget et le crime, on est en terrain sûr, en quelque sorte , ajoute Mme Gingras.

Cinq questions, pas plus

Les relations entre Stephen Harper et les médias ont souvent été houleuses à l’époque où il était premier ministre. Le chef conservateur était peu friand des conférences de presse, tout particulièrement celles organisées par la Tribune de la presse.

Le chef conservateur Pierre Poilievre s'adresse aux médias lors d'une réunion du caucus du parti sur la colline du Parlement à Ottawa, le 7 février dernier. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

En campagne électorale, il avait graduellement limité le nombre de questions des journalistes qui l’accompagnaient dans ses déplacements.

En 2008, les reporters pouvaient poser quotidiennement 12 questions à Stephen Harper. Toutefois, pour les campagnes électorales de 2011 et de 2015, les journalistes devaient se contenter de cinq questions par jour. Les organes de presse – qui paient un fort prix pour obtenir un siège à bord d'un avion de campagne – avaient alors protesté, mais ils s'étaient finalement pliés aux contraintes édictées par le chef conservateur.

Son successeur à la tête du Parti conservateur du Canada impose lui aussi une limite de cinq questions lorsqu’il tient des points de presse ailleurs que sur la colline du Parlement (les quelques points de presse qu’il a tenus dans la capitale fédérale depuis qu’il est chef ont plutôt pris la forme de mêlées de presse). Les questions de relance – qui permettent aux journalistes de creuser un aspect d’une réponse ou de déjouer la langue de bois – ne sont pas autorisées.

Pierre Poilievre a fait partie du caucus conservateur de Stephen Harper pendant plus d’une décennie et a fait partie de son Conseil des ministres pendant deux ans. L’ancien chef conservateur l’a appuyé lors de la course à la direction en 2022 et les deux hommes demeurent très proches.

Cependant, les similitudes entre les deux politiciens ne s'étendent pas à leur façon d'interagir avec les journalistes.

Stephen Harper affichait une certaine distance, une réserve qui pouvait être interprétée comme une indifférence envers les médias. Pierre Poilievre, lui, jette les gants et répond souvent aux reporters comme s’ils étaient des adversaires politiques.

M. Poilievre répond régulièrement aux questions par… des questions, qu’il renvoie aux reporters. Cette façon de faire lui réussit sur les réseaux sociaux : la vidéo où on le voit croquer une pomme nonchalamment en retournant une à une les questions d'un journaliste local qui l'interroge sur le populisme et sur Donald Trump a été visionnée plus de 1,5 million de fois sur le réseau X.

Les couplets?

Il n'est pas impossible que les quatre priorités de Pierre Poilievre soient appelées à changer au fil des mois, à mesure que les élections approcheront et que l’actualité se développera. Selon la professeure Anne-Marie Gingras, les messages simples qu’il formule permettent à l’heure actuelle de capter l’attention du public. Mais il devra un jour ou l'autre étoffer son propos.

Quand les électeurs seront plus attentifs à la vie politique, quand s’approchera la campagne électorale, les gens deviendront beaucoup plus circonspects et s'attendront à davantage de détails , note-t-elle.

En d’autres mots, si on regarde les sondages, bien des gens semblent apprécier pour le moment le refrain en quatre vers de Pierre Poilievre.

Cependant, à mesure qu'approchera le jour du scrutin, certains d'entre eux voudront porter davantage attention aux couplets.