Quand ils marchent ensemble dans le parc de Kiev où nous nous rencontrons, Mark tient naturellement sa mère Yulia par le bras.

Cette proximité, qui peut sembler banale, a longtemps été interdite à ce fils et à sa mère.

Au moment de l'invasion russe, en février 2022, Yulia, militante ukrainienne, était prisonnière des forces pro-russes dans la région de Donetsk, dans le Donbass, où le conflit faisait déjà rage depuis 2014. Son fils était sous la responsabilité d’une amie.

Quand Yulia a finalement été libérée dans le cadre d’un échange de prisonniers et envoyée à Zaporijia, à 300 kilomètres plus à l’ouest, elle a tenté de reprendre la garde de son fils.

Comme elle ne se trouvait pas sur le territoire de Donetsk, les autorités ont menacé d’envoyer Mark dans un orphelinat.

Pendant ce temps, Mark étudiait dans une école russe. On nous disait à quel point la Russie était un grand pays qui nous aidait et à quel point l’Ukraine était mauvaise , se souvient-il.

Ouvrir en mode plein écran Militante ukrainienne, Yulia était prisonnière des forces pro-russes dans la région de Donetsk au début de la guerre. Photo : Radio-Canada / Mathieu Hagnery

Des cas semblables à celui de Yulia et Mark, il en existerait des milliers. Selon les autorités de Kiev, 19 000 enfants ukrainiens auraient été déportés vers les territoires occupés ou encore en Russie.

C’est impossible aujourd'hui de définir le nombre exact d'enfants qui ont été déportés. La simple raison, c'est qu'en fait, nous n'avons pas accès aux territoires occupés ou aux territoires russes , explique Mariam Lambert, une Belge qui a cofondé l’organisme Orphans Feeding Foundation.

Son organisation se consacre à la réunification des familles. À ce jour, environ 400 enfants ont réussi à rentrer en Ukraine et à retrouver leurs parents.

Le processus, qui nécessite des négociations entre Kiev et Moscou, parfois sous l’égide d’un pays tiers, le Qatar, est long et complexe.

Il y a un travail énorme de légalisation des documents, de traduction, parce qu'en fait, la plupart du temps aussi, les noms des enfants ont été changés en russe.

Elle ajoute que certains parents sont même contraints de passer des tests d’ADN afin de prouver leur lien biologique avec leur enfant.

Ouvrir en mode plein écran Mariam Lambert est cofondatrice de l’organisme Orphans Feeding Foundation. Photo : Radio-Canada / Mathieu Hagnery

Lorsqu’un transfert est autorisé, les enfants doivent passer par Moscou avant de pouvoir retourner en Ukraine, soit par la Biélorussie, soit par un pays balte, puis la Pologne.

Rien n’est fait tant que l’enfant ne traverse pas la frontière , avertit Mariam Lambert.

Un mandat d’arrêt contre Poutine

En mars 2023, un peu plus d’un an après le début de la guerre, la Cour pénale internationale (CPI) a lancé un mandat d’arrêt international contre le président russe Vladimir Poutine et sa commissaire aux droits des enfants, Maria Lvova-Belova.

Celle-ci a admis avoir adopté un jeune de 15 ans originaire de Marioupol, ville qui a été au cœur des combats au début de la guerre.

Maria Lvova-Belova, nommée à ce poste en 2021, est accusée de déportation illégale d’enfants.

Ouvrir en mode plein écran La commissaire aux droits des enfants de la Russie, Maria Lvova-Belova. Photo : Getty Images / ALEXANDER NEMENOV

En réaction à l’annonce de la CPI , Mme Lvova-Belova dénonçait en conférence de presse, en avril 2023, des accusations très abstraites .

Si elle reconnaissait que la Russie a accueilli des centaines de milliers d’enfants sur son territoire depuis le début de la guerre, la commissaire russe assurait que ces jeunes étaient des réfugiés du conflit.

Les enfants ne peuvent pas être utilisés comme des pions pendant une guerre , déclarait la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, au début du mois, annonçant la participation du Canada à une coalition internationale visant à favoriser le rapatriement des enfants ukrainiens.

Malgré les accusations, les autorités russes demeurent incontournables dans le processus de rapatriement des enfants ukrainiens. Tout dépend en fait de ce que les autorités russes octroient comme retour , explique Mariam Lambert.

Le retour, et après?

Dans le cas de Mark, le fils de Yulia, des négociations longues et complexes ont dû être organisées entre Kiev et Moscou. Le fils aîné de Yulia, Danylo, installé en Russie, a finalement été autorisé à récupérer Mark.

Après un passage obligé par Moscou, les deux frères ont réussi à rentrer à Kiev où s’est installée leur mère. Le voyage en autobus, une traversée de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne, a duré plusieurs jours.

Ouvrir en mode plein écran Scène de réunification de familles ukrainiennes à la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine. Sur la photo, Sergei accueille ses neveux Zhasmin (10 ans) et Lev (13 ans) à leur retour dans la région de Volyn, le 20 février 2024 en soirée. Photo : Getty Images / ROMAN PILIPEY

Yulia se souvient d'avoir suivi leurs déplacements en direct grâce à la géolocalisation du téléphone portable de son fils. Quand Mark est descendu de l’autocar, il avait beaucoup changé, il faisait presque ma taille , se remémore-t-elle.

En cette soirée de décembre 2022, des alertes aériennes, annonçant des frappes, ont été déclenchées sur la capitale ukrainienne.

Mark en a été étonné. Ma mère m’a dit qu’il y avait une alarme , dit-il, alors qu’il ne pensait pas qu'il était possible que la Russie mène ce genre d’attaques sur le territoire ukrainien.

Ouvrir en mode plein écran Mark a pu regagner l'Ukraine grâce à l'aide de son frère Danylo basé en Russie. Photo : Radio-Canada / Mathieu Hagnery

Selon Mariam Lambert, il ne faut pas sous-estimer l’impact psychologique de cette expérience sur des enfants qui reviennent après des mois, voire des années, passés loin de leur famille.