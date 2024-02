Marie-Laure Schubetzer, propriétaire de Petite Marie French Baking, subit une augmentation progressive de son loyer au Thunder Bay Country Market de 10 % tous les deux mois depuis novembre 2023.

En mai, nous allons payer 30 % de frais de location supplémentaires [...]. On subit quand même une forte augmentation pour 2024.

Elle a appris la nouvelle au sein d'un courriel reçu en octobre dernier.

Mme Schubetzer chiffre l'augmentation à environ 100 $ par mois pour tenir son kiosque au 2e étage du marché deux fois par semaine, soit les mercredis de 15 h 30 à 18 h 30 et les samedis de 8 h 00 à 13 h 00.

Ainsi, dès mai 2024, elle vendra ses produits huit heures par semaine en assumant les frais de son bail commercial qui seront fixés à 390 $ par mois.

En termes [de] rapport qualité, prix, deux jours par semaine ça devient assez cher à payer finalement.

Au sein du courriel envoyé aux commerçants cité par Mme Schubetzer, les gestionnaires assurent que la décision d’augmenter les frais a été mûrement réfléchie et qu’ils la jugent raisonnable pour les marchands.

Les raisons évoquées dans le courriel pour justifier cette augmentation?

Elles sont multiples, rapporte Mme Schubetzer : aucune hausse n’avait été donnée depuis trop longtemps, le marché doit aussi composer avec des augmentations de coûts et l'achalandage croissant nécessite plus de ressources en ce qui concerne les services offerts et l’entretien des espaces.

Ouvrir en mode plein écran Le Thunder Bay Country Market offre aux marchands un espace pour vendre leurs produits deux fois par semaine. Photo : Radio-Canada / Céline Marti

April Mercier, gestionnaire du Thunder Bay Country Market, a répondu à Radio-Canada par courriel en confirmant la hausse des loyers, sans toutefois en préciser le montant.

Comme c’est le cas pour de nombreuses organisations à but non lucratif, faire face à la hausse des coûts constitue un défi permanent.

Elle confirme que la décision n’a pas été facile à prendre et que c’est avant tout le succès des marchands qui leur tient à cœur. Car le marché existe seulement pour leur offrir des espaces de vente , ajoute-t-elle.

Effets sur les marchands

Mme Schubetzer note le départ de plusieurs commerçants depuis l’annonce de l’augmentation qui aurait, à son avis, en partie motivé leur départ.

Forcément, les gens qui sont partis, je suppose qu’ils l’ont trouvée trop élevée [l’augmentation de loyer].

Toujours par écrit, Mme Mercier assure que le début d’année est souvent marqué par un changement de locataires.

Par ailleurs, elle ajoute qu’ils choisissent de quitter le marché pour une multitude de raisons, qu’elles soient personnelles, financières ou autres.

Ce que concède Mme Schubetzer. Il y a des vendeurs qui aimeraient avoir plus de jours dans la semaine, donc peut-être qu’il y a des gens qui partent parce qu’ils veulent avoir un point de vente qui soit plus régulier .

Pour l’instant, Mme Schubetzer souhaite avant tout garder ses produits accessibles et ne pas faire subir l’augmentation à [ses] clients . Elle espère que cette voie sera viable à long terme.