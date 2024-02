Décontamination de la Smurfit-Stone : Bathurst fait pression sur le gouvernement Higgs

Au Nouveau-Brunswick, la Ville de Bathurst lance une campagne sur les réseaux sociaux pour pousser le gouvernement Higgs à bouger dans le dossier de la décontamination du terrain de l’ancienne papetière Smurfit-Stone.

Sur la page Facebook de la municipalité, on peut lire que depuis 20 ans, la Ville de Bathurst assume les responsabilités du gouvernement provincial. Il est temps que la province prenne ses responsabilités et nettoie le site de l'ancien moulin, car elle seule a l'autorité légale de le faire et a déjà été payée pour cela par le biais des impôts fonciers .

Les équipements et matériaux de valeur ont été récupérés sur le terrain de Smurfit-Stone en 2017.

On y ajoute que la province peut faire tout ce qu'elle « juge nécessaire » pour prévenir ou nettoyer les sites contaminés en vertu du pouvoir de la Loi sur l'assainissement de l'environnement .

La Ville estime que le coût des travaux est de plus de 12 millions de dollars.

Alors que la province néglige ses responsabilités, Bathurst a déjà dépensé des centaines de milliers de dollars pour accroître les résultats économiques du site , déplore la municipalité.

Une « zone de guerre »

Le terrain de l’ancienne papetière est laissé à l'abandon depuis 2005. Il n'a pas été nettoyé ni décontaminé. Quelques intentions de développement économique des lieux n’ont jamais abouti.

Le député libéral René Legacy milite depuis longtemps pour que le gouvernement s'engage à décontaminer le terrain de l'ancienne papetière Smurfit-Stone, à Bathurst.

C’est un endroit magistral, au bord de la rivière, dans le centre-ville et proche d’une entrée principale de la ville. Mais ça ressemble à une zone de guerre avec les édifices à moitié défaits et des restants de murs en béton. C’est un endroit dangereux, et il y a des gens qui s’y promènent , déplore le député libéral de Bathurst-Ouest-Beresford, René Legacy, en entrevue à l’émission La matinale.

Selon René Legacy, le ministre des Finances, Ernie Steeves, lui avait dit, en 2022, que le dossier serait réglé avant la fin de l’année. Deux ans plus tard, il attend toujours.

Pourquoi ça ne bouge pas? C’est un dossier complexe, mais la réponse est simple. C’est une question d’argent et de qui veut payer pour le nettoyage , croit René Legacy.

Le terrain situé à l’entrée nord de la ville pourrait bientôt devenir orphelin et deviendrait alors la propriété de la province, ajoute-t-il. Reste à savoir ce qu’elle voudra en faire, dit le député qui croit que la Ville de Bathurst aurait tout intérêt à s’en porter acquéreuse.

Si la Ville de Bathurst accepte la propriété, je crois que c’est le meilleur organisme pour faire avancer le dossier. Il lui restera à trouver un partenaire financier pour faire nettoyer le terrain , soutient René Legacy.

