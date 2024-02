Des millions de dollars en drogue et en armes à feu saisies; 16 arrestations en Ontario

Les policiers affirment avoir porté un dur coup à un réseau international de vendeurs d’armes à feu et de drogue. En Ontario, 16 personnes ont été arrêtées et font face à 279 accusations tandis qu’une personne est toujours recherchée.

274 armes à feu illégales, dont 168 aux États-Unis et 106 en Ontario ont été saisies, lit-on dans le communiqué publié par la Police provinciale de l’Ontario (PPO), jeudi matin.

En Ontario, les policiers affirment avoir saisi 88 armes de poing illégales , 18 armes d'épaule , 118 dispositifs interdits , environ 23 kilogrammes de méthamphétamine , plus d'un kilogramme de fentanyl , 1,3 kilogramme de cocaïne présumée , 197 grammes d'héroïne présumée et 63 332 $ en monnaie canadienne , entre autres.

Il s'agit de la plus importante saisie d'armes de poing et de fusils d'assaut de l'histoire de [l’Ontario]. [...] La valeur marchande potentielle des drogues illicites et des armes à feu illégales saisies en Ontario est d'environ 3,25 millions de dollars , ajoute-t-on.

Les 16 personnes qui ont été arrêtées en Ontario sont accusées de trafic d’armes, possession en vue de faire le trafic d’armes, possession non autorisée d’une arme à feu, de trafic de substances et de possession en vue du trafic, entre autres.

Un individu, Eric Robinson, 35 ans, de St. Catharines, est toujours recherché , selon le communiqué.