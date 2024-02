Électrification des bus : 13 G$ qui font « fausse route »

L’électrification des autobus urbains souhaitée par le gouvernement du Québec coûtera très cher. En additionnant les montants prévus par les principales sociétés de transport collectif de la province, la facture s’élève à environ 13 milliards de dollars dans les prochains dix ans. Des investissements importants qui ne permettront pas de maximiser les impacts sur l’environnement et l'amélioration du service, selon une experte.

En 2021, le gouvernement avait prévu une enveloppe de 5 milliards de dollars pour électrifier 55 % des autobus urbains d’ici 2030, comme le prévoit son Plan pour une économie verte. De cette somme, 2,6 milliards sont consacrés à la construction et la conversion des garages, tandis que 2,4 milliards servent à l’achat d’autobus électriques.

Les sociétés de transport n’ont pas vraiment le choix d’embarquer dans le projet et l’échéancier est court, puisqu'à partir de 2025, le gouvernement ne subventionnera que l'achat d’autobus électriques. La question des délais est donc au cœur des préoccupations.

On fait fausse route. Dans un contexte de budget limité, il faut investir dans le service et le maintien de nos actifs. Ensuite, on séquence dans un calendrier qui va mettre moins de pression parce qu'elle fait augmenter les coûts pour les constructeurs et les infrastructures , plaide Catherine Morency, professeure en génie des transports à Polytechnique Montréal.

Les sommes de départ sont maintenant nettement insuffisantes. Selon les derniers Programmes décennaux d'immobilisations (PDI) de l’ensemble des principales sociétés de transports, elles prévoient devoir investir environ 9,4 milliards de dollars pour construire de nouveaux garages ou pour adapter leur centre de services à l’arrivée des nouveaux autobus. Et, elles prévoient ensuite devoir débourser au total 3,6 milliards de dollars pour l’achat des autobus électriques.

La facture pourrait continuer à grimper, certaines sociétés n'ont pas encore terminé les montages financiers de toutes les phases de leurs projets d'électrification.

Le gouvernement provincial, soutenu en partie par le fédéral, doit subventionner les sociétés de transport pour 85 % des coûts en infrastructure et 95 % des coûts d’achat d’autobus électriques. Or, étant donné les sommes en jeu, surtout dans le cas des aménagements de garages pouvant accueillir ce type de véhicule, les pourcentages restants des factures pèseront dans les dettes du transport collectif.

Cette semaine, les ministres des Tranports fédéral et provincial, Pablo Rodriguez et Geneviève Guilbeault, ont fait une annonce d'aide financière de 21,4 millions de dollars dans divers projets liés à l'électrification de la Société de transport de Sherbrooke.

L’augmentation astronomique des coûts entraîne aussi un poids considérable sur le service de la dette des sociétés de transport et donc, sur leurs budgets d’exploitation , écrit l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ) dans un communiqué.

C’est au Réseau de transport de Québec (RTC) et à la Société de transport de Montréal (STM) que la facture est la plus élevée. À la STM, elle s'élève à plus de 6 milliards de dollars et au RTC, elle s’élève à 2,9 milliards de dollars.

Le service de transport de Québec estime d’ailleurs que l’électrification fera plus que doubler sa dette l’an prochain.

Finances précaires

Dans les dernières années, plombée par les contrecoups de la pandémie, un grand nombre de sociétés de transport ont dû couper dans leurs services. La perte d'usagers qui ne s'est pas encore complètement rétablie met à mal leur financement.

Les sociétés ont aussi à gérer le postpandémie avec la transformation de la demande. Elles sont en négociation continue avec le gouvernement pour assurer le financement des opérations et pour revoir la façon dont elles sont financées , précise Catherine Morency.

Une augmentation de la dette des sociétés de transport signifie aussi une augmentation des dépenses liées au service de la dette dans des budgets de fonctionnement annuels déjà difficiles à boucler.

À titre d'exemple, la Société de transport de Laval (STL) estime que les projets d’électrification représenteront plus de 50 % du service de la dette nette de la STL en 2028. Au RTC, ce sera près de 30 % en 2033.

Le pire scénario serait que, ayant englouti plusieurs milliards dans l'électrification, on se retrouve dans l'obligation de réduire les services, parce que là on contribuerait à augmenter les GES si on a des gens qui délaissent les réseaux de transport en commun , s’inquiète la professeure.

Le gouvernement compte entre autres financer ce programme d’électrification en partie grâce au Fonds d’électrification et de changements climatiques (anciennement le Fonds vert), mais ce n’est pas encore clair s’il peut absorber de telles dépenses.

Les dépenses et le solde pour l'année 2023-2024 ne sont pas encore connus, comme l'année financière se termine le 31 mars 2024. Or, pour l’ensemble des activités du Fonds en 2022-2023, les dépenses ont totalisé 1,2 milliard de dollars et il conservait un solde de 1,7 milliard de dollars au 31 mars 2023.

On veut faire des transitions, on va devoir les faire, mais qu'est-ce qui est le plus efficace aujourd'hui pour changer les comportements? Qu'est-ce qui est le plus efficace pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre (GES)? Il faut se questionner, est-ce qu'on met notre argent au bon endroit? se demande Catherine Morency.

Pas la meilleure cible environnementale

Au Québec, le transport routier représente environ 70 % des émissions de gaz à effet de serre. Il peut donc paraître tout à fait à propos de vouloir doter les villes de flottes d’autobus électriques pour réduire les émissions.

Et, effectivement, il y a des avantages, une étude publiée dans la revue Transportation Research Part D (Nouvelle fenêtre) montre que l'électrification des autobus à Montréal fait diminuer de 64,02 % les émissions de GES produites par les flottes d’autobus à Montréal. L’autrice principale, Xuelin Tian de l’Université de Concordia, mentionne aussi que les bus électriques sont une transition essentielle pour atteindre la carboneutralité dans les villes.

Or, le poids que représentent les autobus est faible en comparaison avec le reste des véhicules, qui ne cessent d’augmenter. Selon les données les plus récentes, il y a environ 5000 autobus urbains dans la province sur près de 7 millions de véhicules enregistrés. Ils représentent donc 0,07 % de tous les véhicules sur les routes.