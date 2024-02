Le CHU de Québec pourra accueillir les enfants en traumatologie

Le CHU de Québec-Université Laval (CHU) a annoncé jeudi avoir obtenu la désignation de centre tertiaire en traumatologie pédiatrique pour tout l’est du Québec. Cela signifie que les jeunes de 15 ans et moins victimes de traumatisme ne seront plus transférés à Montréal pour obtenir les soins et services que requiert leur état.

L’établissement précise que cette nouvelle désignation sera opérée par le Centre mère-enfant Soleil (CMES) au CHUL .

Le président-directeur général du CHU de Québec-Université Laval, Martin Beaumont, indique que cette désignation représente une énorme marque de reconnaissance du savoir-faire de son organisation.

Inspirer le changement

Elle démontre notre volonté d’avoir de l’impact sur la santé et d’inspirer le changement pour l’avenir , souligne M. Beaumont dans un communiqué.

Le CHU de Québec-Université Laval était déjà désigné centre tertiaire en traumatologie pour la clientèle de 16 ans et plus. Cette désignation est opérée par l’Hôpital de l’Enfant-Jésus.

Ouvrir en mode plein écran L’Hôpital de l’Enfant-Jésus est désigné centre tertiaire en traumatologie pour les patients de 16 ans et plus. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

L’ajout d’une offre de services pour les 15 ans et moins fait du CHU l’un des deux seuls centres hospitaliers universitaires de la province à administrer simultanément deux centres tertiaires en traumatologie, l’autre étant le Centre universitaire de santé McGill (CUSM).

Publicité

Le Québec compte deux autres centres tertiaires en traumatologie pédiatrique, soit le CHU de Sainte-Justine et l’Hôpital de Montréal pour enfants du CUSM . Le CMES devient donc le premier établissement à recevoir cette désignation à l’extérieur de la métropole.

Facteur déterminant

Le Dr Marc-André Dugas, chef du Département de pédiatrie au CMES , rappelle qu’en traumatologie, le temps est l’un des facteurs les plus déterminants pour sauver des vies .

Ouvrir en mode plein écran Le CHU de Sainte-Justine était jusqu'ici l'un des deux seuls établissements au Québec à avoir la désignation de centre tertiaire en traumatologie pédiatrique. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Thibault

Cette nouvelle trajectoire permettra non seulement d’assurer aux enfants de tout l’est du Québec l’accès aux soins critiques pédiatriques, elle permettra aussi de réduire considérablement les temps d’intervention et de traiter nos jeunes patients dans les meilleurs délais , fait-il valoir.

Le déploiement de la nouvelle désignation du CMES se fait en deux étapes. Depuis le 15 janvier, le centre accueille les patients victimes de traumatismes âgés de 15 ans et moins par transport terrestre.

À compter du 15 avril, les jeunes patients provenant des régions plus éloignées de l’est du Québec pourront y être admis par voie aérienne.