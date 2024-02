Croissance de la population active : Edmonton a dépassé toutes les grandes villes au pays

La population en âge de travailler d'Edmonton a crû en 2023 à un rythme plus rapide que celui dans toute autre grande ville du Canada. Cette nouvelle donne démographique ouvre la voie à des discussions sur la manière de gérer l'afflux continu de nouveaux résidents.

La capitale de l'Alberta a ainsi dépassé Toronto, Vancouver, Montréal et Calgary en ce qui a trait à la croissance de la population de 15 ans et plus.

D’après Felicia Mutheardy, économiste en chef de la Ville, l'augmentation de 2023 n'est surpassée que par celle de Belleville, en Ontario, en ce qui concerne cette population spécifique.

Les chiffres proviennent de l'enquête sur la population active de Statistique Canada, qui, selon Mme Mutheardy, permet d’ores et déjà d'estimer la croissance de la population d'Edmonton à 4,7 % en 2023, en attendant la publication des chiffres démographiques actualisés.

L'Alberta a accueilli, entre juillet et septembre 2023, plus de 17 000 personnes venues d'autres régions du Canada.

Selon Felicia Mutheardy, les prévisions économiques de la Ville tablent sur une augmentation de 3,5 % de la population de la capitale provinciale en 2024.

Pression sur les biens et services

Les prix des logements, tant à l'achat qu'à la location, sont l'un des facteurs qui attirent les habitants d'autres régions du Canada. Cette croissance est l'un des facteurs qui limitent le nombre de logements, le taux d'inoccupation des logements locatifs d'Edmonton ayant atteint un niveau plancher qui n'avait pas été observé depuis près de 10 ans.

D’après Dave White, directeur général de la société d'immobilier commercial CBRE Edmonton, il y avait beaucoup de travail à faire pour s'assurer qu’Edmonton peut accueillir tous les nouveaux arrivants.

Nous devons gérer cette croissance, et je suis un peu préoccupé par l'offre résidentielle.

Dans une déclaration faite mercredi devant un parterre de professionnels de l'immobilier commercial, Felicia Mutheardy a souligné que l'augmentation de la population s'accompagne d'une demande accrue d'infrastructures de toutes sortes, et pas seulement de logements .

Elle estime à cet égard que les tensions financières actuelles dues à l'inflation et aux taux d'intérêt élevés constituent un défi pour les entreprises et les ménages.

Lorsque la croissance démographique est soudaine et si forte, elle risque certainement de faire grimper la demande de biens et de services.

Ces dernières années, les prix des logements ont augmenté plus rapidement à Calgary qu'à Edmonton. L'an dernier, un plus grand nombre de personnes ont exercé une pression sur le marché, et le taux d'inoccupation des appartements construits à cet effet a chuté à 1,4 %.

Selon Mike Saunders, premier vice-président de l’entreprise immobilière Qualico Properties, Edmonton n'était pas à l'abri des mêmes conséquences.

Lorsque le taux d'inoccupation des appartements est pratiquement de 0 % [à Calgary] et que l'offre est encore sans précédent à Calgary, ce n'est qu'une question de temps [...] que nous continuerons à voir un grand nombre de personnes venir s'installer à Edmonton.

Avec les informations de Madeline Smith