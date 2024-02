Fabio Puglisi, accusé d'avoir tué deux femmes et d'en avoir blessé une autre à Vaudreuil-Dorion, est jugé inapte à subir son procès pour l'instant.

Fabio Puglisi devra subir un traitement à l'institut Pinel. Il sera ensuite réévalué et reviendra en cours à la fin mars pour voir si la situation a changé.

Ouvrir en mode plein écran Fabio Puglisi est accusé d'avoir tué sa mère et une voisine en plus d'avoir gravement blessé une autre résidente de l'immeuble où il habite à Vaudreuil-Dorion. Photo : Radio-Canada / Facebook

Le 16 février, Fabio Puglisi a été accusé de meurtres au second degré et de tentative de meurtre avec voies de fait armées et voies de fait graves, à la suite de l'attaque au couteau perpétrée la veille, à Vaudreuil-Dorion, au cours de laquelle deux femmes, dont sa mère, ont été tuées et une autre gravement blessée.

Lors de la comparution de M. Fuglisi, son avocat, Me Alexandre Dubé, avait expliqué au juge avoir des raisons de penser que son client n'est pas apte à subir son procès.

La Cour avait donc ordonné une évaluation de l'état psychologique de l'accusé à l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel.

Connu des policiers

Fabio Fuglisi, qui est connu des services policiers, avait comparu devant la justice le 9 février dernier pour répondre à des accusations de voies de fait dans un contexte de violence conjugale.

L'homme, qui souffre de problèmes de santé mentale, a aussi eu plusieurs démêlés avec la justice en 2011 pour des dossiers de voies de fait causant des lésions corporelles et en 2018 pour une affaire de fraude.

Il avait été chaque fois déclaré non criminellement responsable de ses actes.