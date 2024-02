La MRC de Papineau appelle Québec à en faire plus pour les soins de santé en milieu rural

Les élus de la MRC de Papineau, composée de 25 municipalités en Outaouais, lancent un cri du cœur et demandent au gouvernement du Québec d’en faire davantage pour améliorer l’accès aux soins de santé et aux services sociaux sur leur territoire.

Le préfet de la MRC de Papineau, Benoit Lauzon, demande au gouvernement du Québec de régulariser la situation au niveau des salaires et de mettre en œuvre le projet-pilote qui avait été promis au CLSC de Val-des-Bois. On demande au ministre de venir s’asseoir avec nous , renchérit M. Lauzon.

Le projet-pilote mentionné par M. Lauzon misait sur une nouvelle formule de CLSC de proximité adaptée aux besoins et aux réalités du milieu , tel que précisé dans un rapport publié par le conseil des maires de la MRC de Papineau jeudi. L’objectif était de s’en inspirer pour le développer ailleurs au Québec.

Nous ne pouvons que déplorer le manque d’empressement et de leadership démontré par les dirigeants du CISSS de l’Outaouais, du ministère de la Santé et des autorités politiques à trouver et à mettre en place des solutions concrètes en lien avec nos déficits [en matière] de services, d’accès et de ressources, et ce, particulièrement en milieu rural , écrit d'ailleurs le préfet de la MRC de Papineau dans un communiqué diffusé jeudi matin.

Publicité

Selon des analyses et des études menées par l’Institut de recherche et d’information socioéconomique (IRIS), par l’Observatoire du développement de l’Outaouais (ODO), par Action santé Outaouais et par la Conférence des préfets de l’Outaouais, la situation en Outaouais est alarmante , indique le communiqué de la MRC de Papineau.

Dans sa dépêche, la MRC de Papineau cite notamment le départ de plusieurs médecins de l’urgence du CLSC Petite-Nation à Saint-André-Avellin.

La MRC de Papineau parle des écarts de rémunération avec les hôpitaux et les centres d’urgence de la région et fait mention de l’incapacité du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais à affecter de nouvelles ressources, ce qui limite les heures d’ouverture et l’accès aux services du CLSC Petite-Nation.

Recrutement et centralisation des soins

Les maires de la MRC de Papineau rappellent qu’au printemps 2023, ils ont eu recours à une ressource externe pour tenter de trouver des solutions aux inégalités en matière d’accès aux soins.

Publicité

Notre patience a déjà été mise à rude épreuve. Nous espérons fortement que le gouvernement réponde rapidement à notre demande de rencontre et nous propose des actions concrètes , poursuit M. Lauzon.

Dans son communiqué, la MRC de Papineau fait également référence au groupe de médecine familiale (GMF) de Saint-André-Avellin qui, écrivent les maires, éprouve des difficultés à recruter de nouveaux médecins et à retenir son personnel .

Les processus de recrutement de ressources humaines sont gérés et imposés par le CISSS de l’Outaouais situé à Gatineau , rappellent les élus de la MRC de Papineau dans leur communiqué. Ces processus sont donc inadaptés aux réalités du milieu rural , estiment-ils.

Dans un rapport intitulé L’inégalité d’accès en santé et en services sociaux : la population de Papineau mérite mieux , le conseil des maires de la MRC de Papineau explique que la réforme des structures de gouvernance du réseau de la santé et de services sociaux menée par le gouvernement du Québec au printemps 2015 a occasionné une centralisation excessive des activités cliniques et administratives vers Gatineau, causant l'effritement de l'offre des services dans les territoires ruraux et particulièrement dans la MRC de Papineau .

Cette transformation a engendré une importante pénurie de personnel médical, clinique et administratif ainsi que l'abolition de nombreux postes de gestion , poursuit le conseil des maires, qui dénonce le fait que l’Outaouais est la seule région du Québec où 20 % de sa population doit aller chercher ses services de santé dans une autre province, soit l’Ontario .

Le ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, ainsi que le CISSS de l’Outaouais n’avaient pas réagi à la sortie des maires de la MRC de Papineau au moment de publier ces lignes.

Avec les informations de Maude Ouellet