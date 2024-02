Le centre Coxwell de la garderie Le Petit Chaperon Rouge demeurera ouvert. Le conseil d’administration de la garderie est revenu sur sa décision de fermer le centre, mercredi soir.

Hier soir, le conseil d’administration de LPCR a réexaminé sa décision de fermer le centre Coxwell et a voté en faveur du maintien des opérations de celui-ci , écrit la vice-présidente, Neda Canario, dans un courriel à Radio-Canada.

Elle ajoute que la réflexion et les discussions du conseil d’administration ont toujours été motivées par un désir profond d’agir dans le meilleur intérêt de nos enfants, nos familles et notre personnel .

La direction a annoncé aux parents le 31 janvier que le centre Coxwell fermerait ses portes à compter du 27 août. La présidente, Christine Michaud, invoquait notamment la désuétude du site .

Ouvrir en mode plein écran Des parents manifestent contre la fermeture annoncée d'une succursale de la garderie francophone Le Petit Chaperon Rouge, le 19 février 2024. Photo : Radio-Canada / MIRNA DJUKIC

La décision de fermer a choqué les parents, qui se sont adressés au commissaire aux services en français de l’Ontario.

Publicité

Le 9 février, le syndicat représentant les éducateurs de la garderie a aussi déposé une mise en demeure pour mettre la fermeture sur pause.

Un peu plus d’une semaine plus tard, la direction annonçait qu’elle suspendait la décision de fermer le centre Coxwell et qu'une discussion sur ce choix avait été prévue pour le mercredi 21 février, à l'occasion de la réunion du conseil d’administration.

C’est au terme de cette réunion tenue hier soir que la décision a été prise d’annuler la fermeture.

À lire aussi : Manifestation contre la fermeture possible d’une garderie francophone torontoise

Avec des informations de Myriam Eddahia