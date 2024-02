Les revenus du géant canadien de l’alimentation Loblaw ont totalisé 59,5 milliards de dollars en 2023, soit une hausse de 5,4 % comparativement à l’année précédente, a annoncé l'entreprise ontarienne lors de la publication de ses résultats financiers du quatrième trimestre.

La croissance des revenus de l’épicier a d’abord été portée par ses pharmacies, dont les ventes ont augmenté de 5,4 %, et dans une moindre mesure par ses épiceries, dont les ventes sont en hausse de 3,9 %.

Les ventes en ligne de l’entreprise qui exploite plusieurs bannières, dont Loblaws, Maxi, Provigo et Pharmaprix, ont pour leur part bondi de 10,7 % pour atteindre 3,3 milliards de dollars en 2023.

À l'occasion d’une conférence téléphonique, le chef de la direction financière de Loblaw, Richard Dufresne, s’est dit particulièrement satisfait des résultats financiers du quatrième trimestre.

Les revenus de l’entreprise ont dépassé de 3,7 % ceux du dernier trimestre de 2022 qui avait été extrêmement solide , a déclaré M. Dufresne.

Nous avons livré un autre trimestre solide pour conclure une année très réussie , a ajouté Per Bank, le président et chef de la direction de l’entreprise.

Loblaw a enregistré des profits de 2,1 milliards de dollars pour l’exercice financier 2023, une hausse de 9,4 % par rapport à l’année précédente.

Une entreprise en expansion

Ces résultats font suite à l’annonce, plus tôt cette semaine, d’un investissement de 2 milliards de dollars afin que Loblaw puisse construire plus de 40 nouveaux magasins et en rénover plus de 700 autres à travers le pays.

Ouvrir en mode plein écran Loblaw prévoit ouvrir de nouvelles succursales « au rabais ». (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Evan Tsuyoshi Mitsui

Les nouvelles succursales seront des magasins à rabais , qui gagnent en popularité depuis plusieurs mois.

M. Bank soutient par ailleurs que les consommateurs sont plus sensibles aux promotions et qu’ils achètent davantage les produits des marques maison de l’épicier.

Ce sont des tendances qui, selon le président de Loblaw, vont se poursuivre cette année, alors que les Canadiens continuent de faire face à l’inflation.

Après des périodes à plus de 11 % à la fin de l’année 2022, l’inflation des aliments en épicerie est retombée à 3,4 % le mois dernier.