La Nouvelle-Écosse a dépensé près de 44 millions de dollars entre avril et septembre 2023 pour les services des infirmières d’agences, selon une enquête du Globe and Mail. Depuis la pandémie, ce marché est en plein essor et le personnel itinérant a, pour l'instant, peu de bonnes raisons de renoncer à ce mode de vie. Une infirmière itinérante qui travaille en Atlantique nous a raconté, de manière anonyme, son quotidien.

Depuis cinq ans, Jessica (il s’agit d’un nom d’emprunt) partage sa vie entre plusieurs provinces. Après avoir obtenu son diplôme en Colombie-Britannique et avoir exercé dans des hôpitaux de cette province pendant deux ans et demi, elle a décidé de devenir infirmière d’agence.

De petits contrats, un peu partout

Depuis, elle enchaîne les contrats de quatre à six semaines dans des établissements du Nouveau-Brunswick, de la Saskatchewan ou de la Colombie-Britannique et a également travaillé en Nouvelle-Écosse.

Le travail ne manque pas, en moyenne, j’ai neuf à dix contrats par an , explique-t-elle. J’ai trouvé ma première agence sur Google, il y en avait beaucoup moins à l’époque, mais l’industrie a connu un essor considérable pendant la COVID.

Les provinces ont recours à des infirmières du secteur privé dans les hôpitaux ou les foyers de soins de longue durée. (Photo d'archives)

D’ailleurs, au départ, Jessica trouvait plutôt des contrats dans des zones rurales à parfois six heures de route d’un Tim Horton , illustre-t-elle. Puis la COVID est arrivée. De grands hôpitaux et des centres de traumatologie, par exemple, ont eu besoin d’infirmières itinérantes.

À 29 ans, ce mode de vie dans les avions lui convient. Je n'ai pas d'attaches, pas d'enfants, j’aime voyager et vivre dans un environnement en constante évolution , explique-t-elle.

Une rémunération intéressante

Impossible de connaître le salaire de Jessica. Son contrat avec son agence ne lui permet pas de dévoiler cette information, mais elle évoque aussi une courtoisie professionnelle vis-à-vis de ses collègues qui travaillent aussi dur que moi, et dont la situation personnelle ne leur permet pas de déménager toutes les six semaines .

Nous fournissons un service et cela se traduit par un salaire plus élevé. Nous sommes essentiellement payés parce que nous voyageons à travers le pays. Nous sommes loin de nos familles. Nous sommes dans un environnement inconnu. Nous n'avons pas notre mot à dire sur notre emploi du temps une fois que nous sommes arrivés , ajoute Jessica. Elle estime toutefois que ses collègues devraient gagner la même somme d’argent qu’elle .

Selon les informations compilées par le Globe and Mail, les agences peuvent recevoir des régies de santé plus de 300 dollars de l’heure par professionnel de santé. Et en moyenne, les infirmiers recrutés par des agences sont payés entre 85 et 100 dollars, loin devant le salaire de base des infirmiers en Nouvelle-Écosse qui se situe entre 40 et 49 dollars.

Et, selon Jessica, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick le salaire de base des infirmières itinérantes est plus élevé que dans les autres provinces .

Cette rémunération est importante, mais dispensée de prestations sociales, comme les cotisations pour la retraite par exemple.

Ces professionnels de la santé bénéficient toutefois de remboursements pour les frais de voyages, le logement, le coût de leur repas ou encore les formations. Les conditions varient d’une régie de santé provinciale à une autre.

Entre avril et septembre 2023, la Nouvelle-Écosse a dépensé 49,3 millions de dollars auprès des agences. C'est 10 fois plus que le montant versé en 2018-2019, selon les informations recueillies par le Globe And Mail.

Des mesures pour limiter ces usages

Les montants versés aux agences font grincer des dents, les gouvernements provinciaux tentent donc d’encadrer leur usage.

Le Québec est en train de déployer son projet de loi interdisant le recours aux agences de placement dans le secteur de la santé. De son côté, le gouvernement progressiste-conservateur de Tim Houston en Nouvelle-Écosse a décidé en décembre de limiter à 180 jours la durée de travail des infirmières d’agences dans les hôpitaux de la province, avec une pause d’un an entre chaque contrat.

Une infirmière penchée au-dessus d'une personne couchée dans un lit d'hôpital. (Photo d'archives)

Je pense que cette règle sera plus un obstacle qu'une aide pour être honnête , dit toutefois Jessica. Si le nombre d'infirmières qui se rendent en Nouvelle-Écosse diminue en raison des nouvelles règles, ce que j'ai constaté sur les forums pour les infirmières itinérantes, cela ne fera qu'aggraver le manque de main-d’œuvre en Nouvelle-Écosse.

Le nombre de postes d'infirmières vacants au pays augmente de manière considérable depuis plusieurs années, et touche toutes les régions du pays.

Le gouvernement néo-écossais tente aussi de convaincre les infirmières de revenir dans le secteur public en donnant des primes. Autre mesure : les futurs diplômés néo-écossais ne pourront pas travailler comme infirmières itinérantes durant leur première année de travail.

Un service public encore trop peu attractif

Si les infirmières d’agences sont souvent montrées du doigt, Jessica estime être utile au bon fonctionnement du système de santé.

Le secteur médical et les gouvernements savaient qu'il y aurait une grave pénurie d'infirmières quand les baby-boomers prendraient leur retraite, mais rien ne s’est passé, et maintenant les agences et les infirmières itinérantes sont dépeintes comme des parasites opportunistes , défend-elle.

Aujourd’hui, le syndicat des infirmières de la Nouvelle-Écosse souhaite que la province abandonne ce système et mette en place sa propre agence sous la tutelle de la régie de santé de la Nouvelle-Écosse. Ces professionnels appartiendraient aux Néo-Écossais , selon Janet Hazelton, la présidente du syndicat. Nous les paierons plus que d’autres infirmières, bien sûr, car elles auraient moins de sécurité, mais pas autant que les agences privées.