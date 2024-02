Les municipalités du Bas-Saint-Laurent souhaitent que le budget provincial prévoie des sommes pour les aider à lutter contre la pénurie de logements.

Le ministre des Finances, Éric Girard, a annoncé jeudi matin que le budget sera déposé le 12 mars à Québec. Les consultations prébudgétaires en vue du dépôt de cet exercice financier se sont terminées la veille.

Les municipalités ont formulé diverses demandes dans le cadre de ces consultations, notamment pour les aider à lutter contre la crise du logement dans leurs communautés.

On essaye de donner des aides financières pour aider les promoteurs [à développer des logements], mais avec les moyens qu'on a. [...] Il reste que ce n'est pas beaucoup pour essayer d'améliorer la situation , affirme le maire de La Pocatière, Vincent Bérubé.

Le maire de Saint-Anaclet-de-Lessard et préfet de la MRC de Rimouski-Neigette, Francis St-Pierre, soutient que le nouveau pacte fiscal 2024-2028 conclu en novembre avec Québec devrait offrir de nouveaux outils aux municipalités pour lutter contre cette crise.

Il y a certains volets du pacte [fiscal] qui ne devraient pas revenir dans le but de créer un volet 5 qui serait un volet habitation. Il permettrait aux municipalités, aux MRC, d'investir en logement.

Dans ses demandes en vue du budget, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) sollicite notamment le gouvernement pour qu'il crée un volet habitation au Fonds régions et ruralité, une enveloppe de plus d'un milliard de dollars, qui doit être renouvelée dans le pacte fiscal.

La mairesse d'Amqui, Sylvie Blanchette, partage cet avis.

Le gouvernement pourrait créer [ce nouveau volet au Fonds régions et ruralité] et, après ça, on pourrait le distribuer dans nos régions, voir avec les projets qu'il peut y avoir.

Elle préfère cette façon de faire à l'imposition d'augmentation sur certaines taxes. Elle cite en exemple le nouveau pouvoir de taxation offert aux villes par Québec en décembre pour financer le transport en commun.

On veut établir un transport collectif, mais pour ça, on a besoin [d'aide], justement. Le gouvernement nous permet d'ajouter une taxe sur l'immatriculation, mais encore là, ce n'est pas vraiment la façon de faire. On a fait des calculs et ça ne nous ramène même pas l'argent dont on a besoin au niveau du transport collectif , ajoute Sylvie Blanchette.

Ouvrir en mode plein écran Les élus souhaitent voir Québec investir davantage pour soutenir le transport en commun en région. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

La mairesse d'Amqui espère voir des sommes plus importantes allouées aux villes ou aux MRC pour améliorer le transport en commun en région, dans le contexte où les services interurbains par autocar, par train ou par avion sont en déclin au Bas-Saint-Laurent.

La lutte aux changements climatiques : une priorité plus que jamais

La mairesse d'Amqui, le maire de La Pocatière et le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Denis Blais, s'entendent pour dire que les municipalités auraient besoin de plus d'aide pour s'adapter et pour contrer les effets des changements climatiques.

Il rappelle que les municipalités, comme les citoyens, possèdent des bâtiments en zone inondable, par exemple. Le coût des assurances augmente en même temps que les risques pour ces édifices.

Ce sont des responsabilités qui tombent de plus en plus dans nos administrations. [...] Ça nous amène des frais supplémentaires puis des fois, l'enveloppe ne vient pas avec , souligne le maire de La Pocatière, Vincent Bérubé.

C'est sûr que si on était capables d'avoir les sous reliés à nos responsabilités, ça améliorerait notre situation.

Le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Denis Blais, affirme que lorsque les villes doivent conjuguer avec des bris d'infrastructures lors de pluies diluviennes, par exemple, ces dernières se retrouvent souvent avec des factures salées imprévues.

Il s'inquiète de voir la récurrence de ce type d'événements météorologiques extrêmes s'accentuer avec les changements climatiques.

Ouvrir en mode plein écran Les fortes précipitations ont provoqué des dommages dans la ville de Témiscouata-sur-le-Lac l'été dernier. (photo d'archives) Photo : Gracieuseté de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac

Le maire de Témiscouata-sur-le-Lac rappelle que la Ville a dû assumer les coûts de réparation d'une conduite d'eau qui a cédé cet été en raison des pluies abondantes. Selon lui, Québec n'offrait d'aide financière que pour une partie des travaux évalués à 1,5 million de dollars.

Denis Blais soutient qu'outre les montants qu'il aimerait voir inscrits au budget pour aider les villes lors de ces sinistres, il souhaite surtout que les programmes pour y accéder soient plus flexibles.

Nous autres, le changement climatique, cette pluie-là, on ne l'a pas demandée. On n'a pas demandé que le ruisseau déborde puis qu'on soit obligés de changer une canalisation parce que moi, le 1,5 million... Je n'ai pas la possibilité dans mes budgets de faire des déficits , rappelle-t-il.

La couverture cellulaire, toujours une priorité

Les élus municipaux demandent aussi à ce que la couverture du réseau cellulaire soit élargie, afin d'assurer la sécurité des citoyens sur le territoire.

On a eu la couverture Internet, il y a quelques années. Il reste encore de petits trous, mais somme toute, c'est très bon. Par contre, au niveau de la couverture cellulaire, il reste des trous énormes. Il va falloir que le gouvernement prenne le même genre de décision qu'il a pris au niveau d'Internet , soutient Francis St-Pierre.

Le maire de Saint-Cyprien et préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé, souligne que la liste de souhaits des municipalités est longue.

Il dit espérer voir des montants être bonifiés pour l'entretien des infrastructures municipales et routières, l'agriculture, l'acériculture, la forêt et le développement du réseau électrique au Bas-Saint-Laurent.

Le premier ministre François Legault a affirmé jeudi que le déficit sera plus important que prévu dans le budget, mais il assure qu'il n'y aura pas de coupure de services ni d'augmentation d'impôts.