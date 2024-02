1,6 M$ pour aider des entreprises du secteur aluminium dans leur stratégie numérique

Une aide financière de Québec et Ottawa permettra à des entreprises liées à la Société de la Vallée de l’aluminium (SVA) d’améliorer leur développement numérique.

La majeure partie de la somme de 1,6 million de dollars provient du gouvernement du Québec (1,1 M$).

Au total, 95 entreprises qui œuvrent dans le secteur de l’aluminium pourront en bénéficier. De ce nombre, 20 auront un accompagnement personnalisé pour étayer leur stratégie numérique, et 75 pourront augmenter leur visibilité en rejoignant le Réseau de commercialisation numérique d’Alliance Métal Québec.

On veut que les entreprises visées accèdent plus facilement aux marchés internationaux par le numérique.

En conférence de presse, jeudi matin, le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, a expliqué l’importance de cette démarche. Le numérique permet d’avoir une meilleure productivité. Une plus grande productivité permet d’être plus compétitif et de vendre à l’international. C’est clairement un axe important du développement économique du Québec.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, souhaite que les entreprises aient accès plus facilement aux marchés internationaux. Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, a quant à elle parlé d’un projet gagnant pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La Société de la Vallée de l’aluminium servira d’intermédiaire pour identifier les entreprises qui pourront en profiter.

Cette initiative marquera un tournant significatif dans le développement de nos entreprises du secteur aluminium en renforçant leur compétitivité sur les marchés internationaux et en stimulant leur croissance.

La ministre Larofest a rappelé qu’environ 1,2 million de tonnes métriques d’aluminium primaire est produit au Saguenay-Lac-Saint-Jean, soit le tiers de la production canadienne.

L’annonce avait lieu en marge du premier Rendez-vous Transition Verte, un événement organisé par la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord.