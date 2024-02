Le député libéral de la Nouvelle-Écosse, Brendan Maguire, s’est joint au parti progressiste-conservateur au pouvoir et il a été nommé ministre des Services communautaires.

Le premier ministre Tim Houston l’a annoncé jeudi matin.

Brendan a toujours offert de bons conseils et des solutions concernant les services communautaires. Il possède une expérience vécue qui fait de lui la personne idéale pour ce dossier , a affirmé le premier ministre. Brendan est également un travailleur incroyablement acharné et je sais qu’ il donnera tout ce qu'il a.

Brendan Maguire a été élu pour la première fois sous la bannière libérale en 2013, puis réélu en 2017 et en 2021. Il était ministre des Affaires municipales sous le précédent gouvernement libéral, qui a perdu face au Parti conservateur aux élections de 2021.

Brian Wong devient ministre des Affaires L’Nu, tout en conservant ses responsabilités actuelles de ministre de l’Enseignement supérieur.

Ouvrir en mode plein écran Brian Wong devient ministre des Affaires L’Nu tout en conservant son rôle de ministre de l'Enseignement supérieur de la Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / David Laughlin

Les nominations ont été approuvées par le lieutenant-gouverneur et entrent en vigueur immédiatement. La cérémonie d'assermentation aura lieu aujourd'hui à la Maison du Gouvernement à Halifax.

Tim Houston a aussi annoncé que Trevor Boudreau, qui détenait le ministère des Services communautaires et celui des Affaires L’Nu, démissionnait de son poste de ministre pour des raisons de santé.

Ouvrir en mode plein écran Trevor Boudreau démissionne de ses rôles ministériels au sein du parti progressiste-conservateur, mais continuera de représenter les électeurs de sa circonscription comme député du parti. Photo : Radio-Canada

C’est avec déception que je quitte immédiatement mon rôle de ministre des Services communautaires et des Affaires L’Nu pour des raisons personnelles et de santé , a indiqué Trevor Boudreau par communiqué.

J'ai toujours cherché à assumer mon rôle au sein du gouvernement, dirigé par le premier ministre Tim Houston, avec la compassion et la concentration que cela exige. Malheureusement, il me semble que je dois à regret démissionner de mes responsabilités ministérielles afin de pouvoir veiller à mon bien-être et garantir que mes électeurs de Richmond continuent d'être représentés avec diligence.