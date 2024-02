Budget 2024 : un déficit de 7,9 G$ sans équilibre budgétaire en vue

La ministre des Finances de la Colombie-Britannique, Katrine Conroy, dépose un budget axé sur la classe moyenne assorti d’un déficit de 7,9 milliards de dollars. S’il se concrétise, il s’agira du déficit le plus important depuis l’entrée au pouvoir du Nouveau Parti démocratique (NPD) en 2017.

À moins d’un an des élections provinciales, le gouvernement néo-démocrate augmente ses dépenses d’un peu plus de 6 milliards de dollars comparativement au budget de 2023.

Malgré les critiques de l’opposition officielle selon laquelle le gouvernement a un problème de dépenses , le NPD n’a pas de plan pour retrouver l’équilibre budgétaire à court terme. La ministre Conroy prévoit toutefois une diminution du déficit au cours des trois prochaines années.

Certains croient que le gouvernement doit aller de l’avant avec d’importantes coupes budgétaires. Ces coupes ne feront que fragiliser nos services publics, ce qui augmentera les frais [payés par la population].

Hausse des prestations familiales

Pour aider les familles à faire face à l’augmentation du coût de la vie et aux taux d’intérêt élevés, le budget prévoit une hausse de financement de 248 millions de dollars pour les prestations familiales mensuelles du programme BC Family Benefit.

Ainsi, les prestations augmenteront de 25 % de façon temporaire pour la prochaine année et davantage de familles pourront en bénéficier, selon la ministre.

À partir de juillet, une famille de quatre personnes recevra jusqu’à 3563 $ par année, alors qu’une famille monoparentale recevra jusqu’à 2688 $ annuellement. Au total, 340 000 ménages pourront bénéficier de ce programme.

Cela aidera les familles à payer pour l’épicerie, les vêtements et les activités pour leurs enfants , précise la ministre Conroy.

Le budget prévoit également un crédit ponctuel (le BC Electricity Affordability Credit) sur les factures d’électricité de 2024, et ce, dès le mois d’avril. Selon leur consommation d’énergie, les Britanno-Colombiens pourront économiser une centaine de dollars . Le gouvernement de David Eby avait introduit une mesure similaire lors de son assermentation, en 2022.

De plus, la province augmente les prestations trimestrielles du crédit pour la taxe d’action sur le climat liée à la tarification provinciale sur le carbone. Dès juillet 2024, un ménage de quatre personnes recevra 1005 $ au lieu de 890 $. Une personne seule recevra 504 $.

Les entreprises reçoivent aussi de l’aide

Les industries et les petites et moyennes entreprises (PME), affectées par la baisse du nombre de touristes et le manque de travailleurs profiteront aussi d’un crédit ponctuel sur leurs factures d’électricité.

Le seuil d’exonération de l’impôt santé des employeurs passera de 500 000 dollars à 1 million de dollars. Cette aide avait été demandée par la Chambre de commerce de la province.

