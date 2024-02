L’agriculture urbaine pour des résidents atteints d’Alzheimer

L'heure est à la récolte, en plein mois de février, à l'église du Très-Saint-Sacrement, à Trois-Rivières. Laitue, kale, persil, basilic et concombres sont prêts à être consommés par les résidents de la maison Carpe diem.

Je trouve ça vraiment le fun. Je suis ici à cause de mon Alzheimer, mais vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureux d’être ici , confie un résident du centre de ressources Alzheimer, Jean-Pier Lafleur.

Chaque jour, les résidents viennent constater l’évolution des plants et en cueillir leurs produits. Les tours de culture hydroponique sont installées depuis le mois de décembre dans l’église, à l’initiative de l’organisme La Brouette, qui fait la promotion de l'agriculture urbaine et d’un mode de vie écoresponsable.

On a monté un projet, on est venu le présenter. Ça a tout de suite intéressé Carpe diem. On voulait prolonger la saison des cultures, faire pousser de la verdure, des légumes en hiver. L’objectif, c’est de faire de l’éducation auprès des gens et manger du frais, le plus possible , explique la directrice générale de La Brouette, Joëlle Carle.

Pour Carpe Diem, la participation au projet était toute naturelle. Notre approche correspond exactement aux valeurs [du projet]. On veut vivre la vraie vie, dans la communauté, cuisiner, manger de la vraie salade, la cueillir, la voir pousser, partager ça aux repas. Ça fait plein de sens , soutient la directrice adjointe de l’organisme à but non lucratif, Marianne Daveluy.

Dans son désir de rester près de la communauté, Carpe Diem permet à la population de visiter l’église et ses tours hydroponiques, de façon supervisée.

D’autres projets doivent d’ailleurs voir le jour bientôt.

La Brouette entend développer un espace pour faire pousser des micropousses, qui seront récoltées et remises à Carpe diem et des organismes d’aide alimentaire.

Un frigo-partage sera bientôt à la disposition de la population à l'entrée de l'église et une serre extérieure sera construite sur le terrain de Carpe diem.

