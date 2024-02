Le député Pascal Bérubé est blanchi par la commissaire à l’éthique

Le député Pascal Bérubé n’a pas commis de manquement en utilisant son adresse électronique parlementaire à des fins partisanes, conclut la commissaire à l'éthique.

La plainte, déposée par le président du caucus caquiste Mario Laframboise, date du 19 septembre.

Le plaignant avait des motifs raisonnables de croire que [M. Bérubé] aurait commis un manquement à l’article 36 du [Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale] en matière d’utilisation des biens et services de l’État , affirmait Mme Mignolat aux médias lors du début de l’ouverture de l’enquête le 6 octobre dernier.

La commissaire à l’éthique et à la déontologie, Ariane Mignolet, juge d'abord que la preuve recueillie démontre que le 15 septembre 2023, le député de Matane-Matapédia a envoyé un courriel à des membres ainsi qu’à des sympathisantes et sympathisants du Parti québécois de la circonscription de Jean-Talon au moyen de son adresse courriel fournie par l’Assemblée nationale.

Pascal Bérubé a reconnu le fait.

Dans son analyse, la commissaire souligne que la jurisprudence est claire: Les biens et services de l’État ne peuvent être utilisés à des fins personnelles ou partisanes et que leur usage ne peut être permis pour ces fins.

On peut lire dans le rapport que la commissaire juge qu’il est manifeste que le courriel cherche à favoriser le Parti et son candidat puisqu’il vise à augmenter les votes en sa faveur lors du scrutin.

Elle ajoute qu’il s’agit clairement d’une activité partisane et non d’une activité liée à l’exercice de la charge du député, ce que ce dernier reconnaît d’ailleurs.

Elle estime par contre qu’une interprétation trop restrictive de l’article 36 du Code complexifierait inutilement le travail des parlementaires et ne permettrait pas de servir l’intérêt public au bout du compte.

La commissaire considère que le fond et la forme du courriel en question et le fait que le message ait été adressé uniquement à des membres et des sympathisants du Parti québécois font que le risque de confusion entre ses fonctions parlementaires et ses activités partisanes est, du point de vue d’une personne raisonnablement bien informée, très limité, voire nul.

Elle ajoute que le fait que Pascal Bérubé se soit créé une adresse courriel personnelle rapidement contribue à réduire le risque de récidive.

Enfin, elle estime que les conséquences découlant de l'utilisation des ressources de l’État par le député, dans ce cas particulier, sont minimes.