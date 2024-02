Nova Scotia Power doit payer les coûts associés à un déversement de mazout survenu à sa centrale électrique de Tufts Cove, dans le secteur riverain de Dartmouth, en 2018.

Des coûts qui s'ajoutent à l'amende de 175 000 $ imposée par un tribunal provincial de la Nouvelle-Écosse quand la compagnie a plaidé coupable à une infraction à la Loi sur les pêches.

Environ 24 000 litres de mazout lourd ont été déversés dans le port d'Halifax le 2 août 2018. La société a dit que le déversement avait été causé par un tuyau rouillé.

Ouvrir en mode plein écran Des rochers sur la berge souillés de mazout après le déversement. Photo : Radio-Canada / CBC/Robert Short

La Commission des services publics et d'examen de la Nouvelle-Écosse conclu que Nova Scotia Power n'a pas inspecté correctement ses tuyaux avant la fuite.

Publicité

La compagnie n'a pas retiré l'isolation autour du tuyau pour vérifier la corrosion , écrit la Commission dans sa décision.

Nova Scotia Power a pris cette décision tout en étant consciente que le tronçon du tuyau n'aurait pas été inspecté depuis longtemps et en sachant que la corrosion dans d'autres parties de son système de tuyauterie de mazout lourd (HFO) l'avait amenée à élargir la portée d'un projet d'investissement en cours.

2 millions de dollars de pénalités

Les conclusions de la Commission des services publics et d'examen de la Nouvelle-Écosse faisaient partie d'une décision plus large sur les coûts que le service public réclamait dans le cadre de son mécanisme d'ajustement du carburant qui garantit que les clients paient le coût réel du carburant utilisé pour produire de l'électricité, et non une estimation.

La Commission soutient que Nova Scotia Power avait été imprudent et a refusé d’allouer 157 921 $ en coûts supplémentaires et un autre 1,8 million $ qui, selon la Commission, auraient été restitués aux clients à titre de revenus excédentaires si la compagnie n’avait pas dû payer pour le déversement.

La Commission estime que le coût total pour le service public sera d'environ 2 millions $, plus les intérêts.

Ouvrir en mode plein écran Nova Scotia Power admet qu'un tuyau corrodé a causé le déversement de pétrole à sa centrale électrique de Tufts Cove, à Halifax. Un peu plus de 24 000 litres de pétrole se sont échappés du pipeline dans le port d’Halifax en 2018. Photo : Getty Images / Steven John Hall

Jacqueline Foster, une porte-parole de Nova Scotia Power, indique que la compagnie étudie la décision de la Commission des services publics et d'examen de la Nouvelle-Écosse.

Publicité

Nous exploitons des installations dans toute la province et prenons très au sérieux notre responsabilité de protéger l'environnement , assure-t-elle.

Nous avons pris des mesures pour réduire le risque d'incidents en mettant en œuvre un programme d'inspection basé sur les risques qui répond aux normes recommandées liées aux inspections et à l'entretien des infrastructures transportant du carburant.

Avec les informations de Blair Rhodes de CBC