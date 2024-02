Gatineau songe à ajouter une taxe d’immatriculation pour financer le transport en commun

La Ville de Gatineau envisage de mettre en place une taxe d’immatriculation sur son territoire dont les fonds seraient redirigés vers l’amélioration du transport en commun de la ville.

Le comité des finances va se pencher là-dessus pour faire des recommandations [...] pour voir ce qu’on fait, à la hauteur de combien, comment on l'applique et quel est le niveau de confort du conseil , détaille la mairesse de Gatineau, France Bélisle, qui se dit au passage favorable à cette mesure .

Les élus de la Ville de Gatineau ont d’ailleurs voté à l’unanimité mardi pour mandater les fonctionnaires d’entamer des discussions avec la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) pour l’implantation de ladite taxe d’immatriculation, qui pourrait entrer en vigueur dès l'an prochain.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Gatineau, France Bélisle. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Foucault

Les villes du Québec ont le pouvoir depuis le début de l’année de percevoir une taxe additionnelle sur les immatriculations dans le but de mieux financer le transport en commun.

Cette taxe avait été réclamée par plusieurs maires et mairesses de la province. Le gouvernement du Québec n’y a fixé aucun plafond.

On avait jusqu'à la fin mars pour signifier notre intention au gouvernement du Québec alors on ne voulait pas rater l’occasion , explique la mairesse de Gatineau. Si on n’allait pas de l’avant en signifiant cela, on passait une année, un tour, alors c’est pour ça que c’était important de le faire.

Mme Bélisle précise que chaque ville du Québec peut déterminer le montant qu’elle compte prélever. Le montant prélevé à Gatineau ne sera pas nécessairement le même qu’à Montréal, où une taxe sur l’immatriculation de 59 $ est actuellement imposée aux automobilistes.

Si France Bélisle ignore à l’heure actuelle de quelle ampleur sera cette taxe, elle sait que l’argent sera réinjecté dans le transport en commun .

Maintenant, comment cette somme-là sera-t-elle utilisée dans le transport en commun, c’est-à-dire est-ce qu’elle va servir à compenser ce que la Ville injecte ou est-ce que ce sera un surplus , ça, Mme Bélisle ne le sait pas encore. J’imagine que ce sera une discussion passionnante du conseil municipal , rigole-t-elle.

Une nouvelle contribution

Le directeur général de MOBI-O, Patrick Robert-Meunier, rappelle que les automobilistes paient déjà une contribution de 30 $ au transport en commun depuis 1992. Cette contribution n’a jamais été indexée , souligne-t-il. Alors nous, de notre point de vue, ce n'est pas une nouvelle taxe. En fait, on vient simplement compenser le manque à gagner qui s'est créé au fil du temps en n’indexant pas cette contribution-là.

On le sait, le transport en commun c'est un bien public qui n'est pas rentable , souligne M. Robert-Meunier. Donc c'est un investissement qu'on vient faire avec cette contribution-là.

Il faut des mécanismes comme ça, de contribution, pour pallier le coût pour la société de quand une personne fait le choix de la voiture.

Patrick Robert-Meunier qualifie cette nouvelle taxe envisagée d’ inévitable et d’ incontournable .

Je sais que pour certaines personnes ça apparaît comme si on les fait payer plus , poursuit ce dernier. Mais la réalité c'est qu'en ce moment, les gens qui prennent les voitures ne paient pas le vrai coût que ça occasionne d'avoir une voiture pour l'ensemble de la société.

Les routes ne sont pas payantes, souvent les stationnements sont gratuits. La réalité c'est que la gratuité, ça n’existe pas. Il y a quelqu'un qui paie pour ces infrastructures-là , insiste-t-il.

Un investissement conséquent

Le directeur général de MOBI-O se fait néanmoins catégorique : si on va chercher une contribution supplémentaire des automobilistes, il faut que ça vienne avec un investissement conséquent dans tous les autres modes de transport alternatifs à l'auto .

On ne peut pas juste d'une part demander une contribution aux automobilistes sans améliorer de l'autre côté les services alternatifs pour que les gens aient d'autres options que la voiture.

M. Robert-Meunier est conscient que la Société de transport de l’Outaouais (STO) fait actuellement face à divers défis, dont une pénurie de chauffeurs et plusieurs circuits annulés par conséquent.

Il est optimiste que d’ici 2025, l’offre en transport en commun à Gatineau devrait s’être améliorée et rappelle qu’il existe d’autres moyens d’encourager le transport qui n’implique pas la voiture.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur général de MOBI-O, Patrick Robert-Meunier. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Si les investissements ne permettent pas, à cause d'autres enjeux, d'améliorer le service, on peut investir dans des ajouts au réseau cyclable, dans le déneigement du réseau cyclable pour qu'il soit accessible à l'année, dans le déneigement de nos trottoirs pour que les gens puissent marcher , avance-t-il. Il y a plein d'autres avenues qui peuvent être explorées pour financer des modes alternatifs à l'auto.

L’objectif demeure, selon M. Robert-Meunier, de réduire le nombre de voitures du parc automobile du Québec et de l’Outaouais et de réduire les déplacements en voiture de façon générale .

Pour sa part, la SAAQ confirme n’avoir reçu, pour l’instant, aucune indication quant au montant à percevoir de la part de la Ville de Gatineau.

Les municipalités participantes déterminent elles-mêmes le montant qui sera perçu par le biais de la taxe sur l’immatriculation des véhicules , explique le porte-parole de la SAAQ , Anthony Bérubé, qui rappelle que la société agit ensuite en tant que percepteur de la taxe sur l’immatriculation des véhicules.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil et de Benjamin Vachet