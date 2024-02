Deux projets d’envergure sur la table pour Saguenay, selon le ministre Fitzgibbon

Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, demeure persuadé de voir un grand projet s’établir sur la zone industrialo-portuaire (ZIP) de Saguenay, sans toutefois approuver l’idée d’incitatifs financiers particuliers.

En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, le ministre a même laissé entendre que deux projets étaient sur la table concernant Saguenay. Il n’a cependant donné aucun détail supplémentaire, outre qu’il s’agissait de projets de 300 ou 400 employés.

Comme ministre du Développement économique, on regarde différents endroits au Québec où on pourrait avoir des projets et, clairement, ici au Saguenay, c’est sur notre radar.