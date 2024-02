À la recherche de 300 M$, Edmonton pourrait couper dans des subventions et des services

La Ville d’Edmonton compte réaliser 300 millions de dollars d'économies sur quatre ans. Pour ce faire, elle envisage des compressions budgétaires qui devraient se matérialiser, entre autres, par des coupes dans les subventions destinées à la culture et au sport ainsi que dans certains services municipaux.

L’administration municipale affirme avoir déjà trouvé 45 millions de dollars d'économies. Ce montant correspond à environ 75 % de l'objectif du conseil municipal de trouver 60 millions $ sur quatre ans.

À la fin de l'année 2022, le conseil municipal a demandé à l'administration de trouver une plus grande marge de manœuvre financière lorsqu'il a approuvé le budget de fonctionnement de la Ville pour la période 2023-2026, d'un montant de 3,3 milliards de dollars.

Ce budget s'est traduit par une augmentation de 6,6 % des impôts pour les propriétaires fonciers en 2024.

La Ville ne cherche toutefois pas à trouver que 60 millions de dollars. Un montant supplémentaire de 240 millions de dollars est nécessaire pour réaffecter les fonds au logement, au changement climatique, aux transports publics et aux services de base.

Au conseil municipal, mercredi, le directeur municipal Andre Corbould et la directrice financière Stacey Padbury ont déclaré que les économies réalisées provenaient de la rationalisation de deux départements et du redéploiement d'une partie du personnel dans des secteurs de première ligne.

Le rapport indique que la réduction de l'apprentissage externe, des voyages, de l'hébergement et des consultants a permis d'économiser 9 millions de dollars.

Les voyages d'affaires continuent d'être limités et fortement contrôlés. Tous les déplacements à l'intérieur de l'Alberta doivent être approuvés par le chef de département ou de division. Les déplacements en dehors de l'Alberta doivent être approuvés par le directeur de la Ville.

Les consultants ne sont utilisés que lorsque le travail ne peut pas être effectué par les employés internes, a-t-elle ajouté.

Où trouver 240 millions de dollars?

L'administration municipale a présenté une liste d'options, qui comprend des coupes potentielles dans certains services et dans les subventions destinées à des groupes artistiques et sportifs.

La réduction du financement annuel du Conseil du patrimoine d'Edmonton permettrait d'économiser environ 5,1 millions de dollars de 2023 à 2026, selon le rapport.

Anne Stevenson, conseillère du quartier O-day'min, n’adhère pas à cette option, dans la mesure où le conseil a pour mandat de préserver, de rechercher et de documenter l'histoire et le patrimoine d'Edmonton, ainsi que de soutenir les pratiques et les protocoles traditionnels des Premières Nations, des Métis et des Inuit.

La liste des options comprend également l'annulation de la collecte des arbres de Noël naturels et la réduction de l'engagement public pour les projets d'infrastructure.

Selon le rapport, la Ville pourrait économiser 666 000 $ en supprimant le financement annuel du Conseil des sports d'Edmonton.

Certaines options permettraient de générer des revenus au lieu de faire des économies sur les services existants.

La Ville pourrait aussi procéder à une augmentation des droits de dénomination des entreprises sur certaines installations de loisirs, de transport et autres, ce qui permettrait d'obtenir un montant estimé à 850 000 $ au cours des prochaines années.

Autres options

L'administration municipale pourrait aussi introduire des frais pour les permis de terrasse.

La conseillère Ashley Salvador dit qu’elle n’est pas favorable à cette idée, car la Ville essaie de soutenir les entreprises locales et l'animation des rues principales.

La Ville estime qu'elle peut générer 194 000 $ en augmentant les frais pour les programmes commémoratifs, où les résidents paient pour l'achat de bancs ou d'arbres en l'honneur d'êtres chers.

Une augmentation des frais d'environ 12 % pour les bancs, et de 28 % pour les arbres commémoratifs, est envisagée en 2024.

Le conseil municipal se réunira à nouveau le 12 mars pour examiner une liste actualisée de mesures d'économie, avant l'ajustement budgétaire supplémentaire du printemps.

