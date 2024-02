Le rendement de la Caisse de dépôt a rebondi en 2023 à 7,2 %

Après avoir essuyé un rendement négatif en 2022, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a rebondi en 2023 avec un rendement annuel de 7,2 % et un actif net de 434 milliards de dollars, en hausse de 32 milliards par rapport à 2022.

Selon le président et chef de la direction de la CDPQ , Charles Emond, qui présentait ce matin les résultats financiers du « bas de laine des Québécois » pour l’exercice 2023, le portefeuille de la CDPQ s’est bien comporté l’an dernier. Il assure du même souffle que les régimes de nos déposants demeurent en excellente santé financière .

Ce rendement moyen du portefeuille global de la CDPQ de 7,2 % s’inscrit par ailleurs dans la foulée de son portefeuille de référence dont le rendement a été de 7,3 % l’an dernier. Ce qui signifie que la croissance du portefeuille de la CDPQ a été semblable à celle des indices auxquels on compare son rendement.

Ouvrir en mode plein écran Le président et chef de la direction de la CDPQ, Charles Emond. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

À plus long terme, les choses ne vont pas si mal non plus.

Sur les cinq dernières années, le rendement annualisé de la CDPQ atteint 6,4 %, soit 0,5 point de pourcentage de plus que son portefeuille de référence, se félicite la Caisse. Sur 10 ans, ce rendement passe à 7,4 %, pour un indice de référence à 6,5 %.

À la clôture de son dernier exercice financier, le « bas de laine des Québécois » pouvait compter sur un actif net de 434 milliards de dollars, en hausse de 32 milliards de dollars.

Résultats des placements de la CDPQ En 2023 : 28 G$

Depuis cinq ans : 108 G$

Depuis 10 ans : 207 G$

Plus de détails suivront.