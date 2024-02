3 millions $ du gouvernement fédéral pour sauver le Cinéma Impérial 

La ministre du Patrimoine canadien Pascale St-Onge a annoncé mercredi l’octroi d’un financement de trois millions de dollars au Cinéma Impérial, menacé de fermeture, « pour la restauration des éléments patrimoniaux du bâtiment et la modernisation des salles ».

La somme accordée par l’entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels permettra d’assurer la sécurité du public des artistes , en plus de permettre au cinéma d’acquérir de l’équipement spécialisé, y compris de l’équipement scénique, multimédia et de sonorisation , a détaillé Patrimoine canadien dans un communiqué.

Rappelons que le Cinéma Impérial avait sonné l’alarme en décembre sur sa possible fermeture, en raison de difficultés financières que l’établissement centenaire imputait entre autres au manque de financement du gouvernement fédéral.

La semaine dernière, le cinéma s’est retiré à la dernière minute des Rendez-Vous Québec Cinéma, dont le coup d’envoi a été donné mercredi. Malgré la suspension de ses activités en date du 31 janvier, la salle s’était engagée à présenter plusieurs films pendant le festival.

Ouvrir en mode plein écran L'intérieur d'inspiration Renaissance du Cinéma Impérial. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Un cinéma construit en 1913

Bâtiment classé patrimonial, le Cinéma Impérial, d’inspiration Renaissance, a été construit en 1913 dans ce qui est aujourd'hui le Quartier des spectacles, à une époque où le centre-ville de Montréal comptait plusieurs très grandes salles de cinéma.

Depuis 2017, le Cinéma Impérial tente de lancer un projet de restauration de ses éléments patrimoniaux et de modernisation de sa salle. Cette initiative vise à élargir la vocation de ce lieu et à lui permettre d’accueillir d’autres disciplines artistiques.

Si le gouvernement du Québec s’est engagé à financer le projet, d'une valeur totale de 19 millions de dollars, à hauteur de 5,6 millions, le gouvernement fédéral n’avait jusqu’ici pas offert assez de soutien, selon les responsables du cinéma.