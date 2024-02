Pêche à la civelle : une fermeture cette année irait à l’encontre des droits autochtones

Des pêcheurs de la Première Nation Wolastoqey craignent la possible fermeture de la pêche à la civelle cette année. Cette proposition du ministère des Pêches et des Océans (MPO) porterait atteinte à leurs droits issus de traités et leur droit de gagner convenablement leur vie, disent-ils.

La semaine dernière, le MPO a avisé les titulaires de permis commerciaux qu'il ne renouvellerait pas leurs permis avant la saison de pêche qui commence généralement à la fin mars.

Le MPO a fermé la pêche à la civelle au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse en avril 2023 pour des raisons de conservation et de sécurité . Des rapports ont fait état de violence et de surpêche par des braconniers.

Tyler Sabattis, un pêcheur de homard et de pétoncle, a investi plus de 1600 $ dans du matériel de pêche à la civelle l'année dernière. Il voulait gagner un revenu supplémentaire pour sa famille et sa communauté à Bilijk (aussi connu sous le nom de Première Nation de Kingsclear), près de Fredericton. Il a pêché pendant deux jours avant la fermeture imposée par le MPO .

Ouvrir en mode plein écran Tyler Sabattis, pêcheur de homard de la Première Nation Wolastoqey, a investi 1600 $ pour pêcher la civelle deux jours avant la fermeture par le MPO. Photo : Gracieuseté : Tyler Sabattis

Il s'est dit choqué d'apprendre que la pêche pourrait être fermée pour une autre saison.

Publicité

Jusqu'à 5000 $ le kilo

Les civelles sont pêchées dans les rivières et les estuaires de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick. Elles sont ensuite vendues vivantes sur les marchés asiatiques. La valeur marchande varie, mais elle a atteint jusqu'à 5000 dollars le kilo en 2022.

Dans une déclaration publique émise le 13 février, le MPO se donne une période de 10 jours, soit jusqu’au 23 février, pour consulter les titulaires de permis, les Premières Nations et les organisations autochtones avant de prendre une décision.

Tyler Sabattis pense que les pêcheurs comme lui ont le droit de pêcher en vertu des traités que le gouvernement a signé avec le gouvernement.

En 1999, la Cour suprême du Canada a affirmé que les Mi'kmaq, les Wolastoqek et les Peskotomuhkati ont le droit de gagner convenablement leur vie en pêchant, en vertu des traités de paix et d'amitié.

14 % du quota commercial aux Premières Nations

En 2022, le MPO a pris 14 % du quota commercial de 9960 kilos et l'a réparti entre les communautés Mi'kmaq et Wolastoqey. La saison dernière, la Première Nation Wolastoqey s'est vue attribuer 750 kilogrammes pour ses six communautés.

Le chef Ross Perley, de Neqotkuk (anciennement connu sous le nom de la Première Nation Tobique), a confirmé avoir reçu une lettre disant que le quota commercial pour les communautés Wolastoqey ne serait pas renouvelé cette année.

Ouvrir en mode plein écran Le chef Ross Perley, de Neqotkuk (Première Nation Tobique), a confirmé avoir reçu une lettre disant que le quota commercial pour les communautés Wolastoqey ne serait pas renouvelé cette année. Photo : Mike Heenan/CBC

Il assure que les Premières Nations ont suggéré au MPO d'augmenter le total autorisé des captures pour leurs pêcheurs. Il soutient qu’un accès accru aux autochtones pourrait empêcher les pêcheurs de vendre leurs prises sur le marché noir, car ils gagneraient plus d’argent en pêchant dans le cadre d’un quota commercial, ce qui permettrait une surveillance plus stricte des civelles capturées.

Publicité

Jusqu'à présent, cette proposition avait été rejetée, dit-il.

Nous sommes toujours prêts à trouver une solution équitable pour les titulaires de droits, mais si rien n'est mis en place et que cette fermeture se poursuit, je prédis que les titulaires de droits exerceront leurs droits ici, quoi qu'il en soit , a indiqué Ross Perley.

En réponse à une demande de commentaires, le MPO a rappelé qu'il publiera une annonce publique après la période de 10 jours.