On le sait, acheter une première maison est devenu presque impossible. Les taux d’intérêt sont élevés, les coûts d’achat ou de construction sont devenus exorbitants. Même ceux qui, par dépit, louent un appartement pour se loger en attendant de devenir propriétaire, doivent consacrer une partie importante de leurs revenus pour payer les mensualités. Devant cette impasse, il faut impérativement construire à moindre coût. Comment? En déplaçant le chantier en usine.

On pourrait même s’inspirer de ce qui s’est fait pendant et après la Seconde Guerre mondiale avec les maisons des vétérans, croit l'économiste Mario Fortin. À l’époque, il fallait effectivement construire vite et à bas prix pour offrir un toit aux Canadiens devenus plus nombreux rapidement en raison du baby-boom . On voit encore aujourd'hui des maisons standardisées qui avaient été construites, souligne le professeur à l’Université de Sherbrooke. Elles avaient été réalisées grâce à des plans pré approuvés pour que les coûts de construction soient réduits.

Ouvrir en mode plein écran Dans les années 1940, une maison de vétérans coûtait de 2000 à 3000 $. Photo : Radio-Canada / Sébastien Prieur

Rentabiliser une construction présentement devient très difficile. La productivité est limitée par les chaînes d'approvisionnement qui continuent d’être plus difficiles. On a aussi une sortie de l'industrie de travailleurs plus âgés, ce qui provoque un enjeu de main-d'œuvre.

Le préfabriqué à la rescousse

Le gouvernement fédéral compte justement s’inspirer de ce qui s’est fait à l’époque pour s’attaquer à la pénurie de logements. Québec est aussi en mode solution. Par le biais de la Société d’habitation du Québec (SHQ), il va inviter, d’ici la fin de l’été, des entreprises de construction de maisons préfabriquées à bâtir des logements abordables.

Lorsqu'on regarde partout ce qui se passe dans le monde. On est un peu en retard par rapport à l'industrialisation de la construction. Ce qu'on veut, c'est favoriser justement une première lancée avec un 500 logements.

Le gestionnaire de l’organisme gouvernemental, responsable de favoriser l’accès au logement et à la propriété des Québécois, Claude Foster, est d’ailleurs très emballé par ce projet. Il croit que standardiser et industrialiser sont les voies de l’avenir afin de s’assurer d’une meilleure efficacité. Tout cela, sans faire de compromis sur la qualité. On est arrivé à un moment où il faut penser en dehors de la boîte en matière de construction.

Ouvrir en mode plein écran «Si vous réinventez à chaque fois une pièce, vous n'engendrez pas d'économies que vous retrouveriez avec des modèles standards. Il y a une économie lorsqu'il y a une répétition de projets», dit Claude Foster, PDG de la SHQ. Photo : Photo fournie par Équipe GoKit

L’idée est de construire à la chaîne en usine, des unités de 8 à 48 logements, dans des conditions optimales et d’assembler les blocs une fois sur les chantiers. C'est un peu comme un jeu de Tetris, explique-t-il. À partir du moment où vous avez des dimensions, vous pouvez jouer avec l'ensemble de ces blocs-là et créer un bâtiment avec quand même une perspective qui sur une trame urbaine ne sera pas un bloc carré.

Provoquer l’étincelle

Cette impulsion que veut donner la Société d’habitation du Québec pour la construction de logements plus abordables pourrait aussi avoir un effet sur la construction de maisons à moindre coût. C’est en tout cas ce que souhaite la SHQ. Elle ne peut à elle seule arriver à fournir le million de logements de plus qui seront nécessaires au Québec d’ici 2030. Elle a besoin que tout le monde participe à cet immense chantier.

Ce qu'on veut faire, c'est devenir l'étincelle pour que l'industrie soit capable à l'intérieur du résultat qu'on aura s'inspirer et de faire aussi, que ce ne soit pas propriétaire privé et autre, de de s'engager à l'intérieur d'une préfabrication actuellement au Québec.

Ouvrir en mode plein écran De 1941 à 1947, près de 50 000 maisons de vétérans ont été construites au Canada. Sherbrooke en compte plusieurs. Photo : Radio-Canada / Sébastien Prieur

Le professeur d’économie à l’Université de Sherbrooke, Mario Fortin, salue cette initiative du gouvernement du Québec. Si on a une rareté de main-d'œuvre, il faut standardiser la production pour essayer de réduire les coûts. Ça fait partie des éléments prometteurs.

Il faut faire tout ce qu'on peut pour essayer de réduire les coûts de construction.C’est la seule porte de sortie de cette crise-là.

Le PDG de la Société d’habitation du Québec, ne peut, pour l’instant, chiffrer le niveau d’économie de construire un immeuble à logements en usine par rapport à un chantier traditionnel. Une chose est sûre, cela s'évalue sur le nombre. Plus on construira, plus on économisera.

Ouvrir en mode plein écran Claude Foster, le PDG de la Société d'habitation du Québec, est emballé par son projet de faire appel aux usines de préfababrication pour atténuer la crise du logement. Photo : Radio-Canada

Le premier 500 unités va nous permettre de mesurer la totalité de l'opération. En économie de temps, tout le monde le dit très clairement: ça va de 30 à 50 % , souligne Claude Foster de la SHQ .

Les défis de chaque génération

Le professeur à l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke, Mario Fortin, rappelle par ailleurs que la crise immobilière actuelle n’est pas la première à survenir. Il reconnaît toutefois le caractère exceptionnel de celle-ci. Il exprime d’ailleurs un certain malaise d’entendre qu’une génération a été sacrifiée. Ce que je trouve un petit peu triste de la vie d'aujourd'hui, c'est que les jeunes grandissent avec un message comme quoi leur avenir est bouché. Je pense que ce n’est pas vrai. Il se souvient d’ailleurs que d’autres générations précédentes ont eu leur lot de défis à surmonter, mais qu’ils y sont arrivés.

À ce titre, il rappelle qu’au début des années 1990, les perspectives étaient plutôt sombres pour les finissants qui terminaient leurs études et se lançaient sur un marché du travail anémique. À l'époque, le prix des logements est un peu plus bas qu'aujourd'hui, mais les taux d'intérêt d’un prêt hypothécaire étaient plus élevés à 12 ou 13 % [...] par rapport à près de 7 % actuellement.

Ouvrir en mode plein écran Le Québec a besoin de plus de 1 million de nouveaux logements d'ici 2030. Photo : Radio-Canada / Katherine Holland

Si au début des années 1990, l’indice d’accessibilité à la propriété était à peu près le même qu’aujourd’hui, en 1980, il était encore beaucoup plus désastreux avec des taux d’intérêt pharaoniques de plus de 20 %. En 1982, le taux de chômage des jeunes au Québec était de 28 %. Les gens qui avaient un emploi pouvaient peut-être trouver une maison, mais si tu n’avais pas d’emploi, tu n’étais pas capable d'acheter une maison.

Venir en aide aux jeunes, une bonne idée?

Le Parti québécois a proposé récemment un plan pour venir en aide à ces personnes qui n’arrivent pas à concrétiser leur rêve d'acheter une maison. Il suggère, entre autres, un rabais de 3,5% sur les taux d’intérêt pour les premiers acheteurs. Bien que sensible aux défis auxquels fait face la jeune génération, Mario Fortin estime que ce genre de mesure est inéquitable et ne vient favoriser qu’une proportion des acheteurs.

Je comprends la préoccupation qui est tout à fait légitime de vouloir aider les jeunes dans un contexte où l'accès à la propriété n'a jamais été aussi difficile. Mais ajouter à la demande fragmente encore plus les prix. C'est donc un peu contre-productif.

Ouvrir en mode plein écran «Il faut essayer de tout faire pour que ça coûte moins cher construire parce qu’on ne s’en sortira pas affirme l’économiste», Mario Fortin. Photo : Photo fournie par Équipe GoKit

Les hausses des taux d’intérêt successives commandées par la Banque du Canada ont pour principal objectif de réduire la consommation afin de faire diminuer la hausse des prix. Aider les ménages à dépenser davantage, c'est comme jeter de l’huile sur le feu. Il faut laisser le temps faire les choses, croit Mario Fortin avant d’acheter une maison. En attendant, d’autres moyens existent pour se construire un patrimoine financier, comme le CELI ou le CELIAPP, indique-t-il. Le rôle du logement ou de la propriété résidentielle dans notre société est très grand. On voit l'accès à la propriété comme une forme de réalisation et la construction d'un patrimoine qui va nous durer dans le temps.

Il n’y a rien qui prouve que c'est moins coûteux d'être propriétaire qu'être locataire. Cependant, être propriétaire, ça donne une discipline d'épargne.

Payer moins cher pour se loger

La Société d’habitation du Québec compte lancer des appels de propositions d’ici la fin de l’été. Les professionnels, comme les architectes et les ingénieurs qui s’occupent de la conception, devront travailler en étroite collaboration avec les constructeurs en usine. L’objectif ultime étant d’optimiser le processus pour permettre en fin de compte de réduire les erreurs et les pertes financières. Quand on va arriver dans la réalisation, théoriquement, on a réglé la majorité des problématiques qu’on peut trouver en chantier , mentionne le PDG, Claude Foster.

Ouvrir en mode plein écran Construire un immeuble à logements en usine, c'est un peu comme construire avec des blocs Lego. Photo : Photo fournie par Équipe GoKit

C’est sûr que si demain matin, on a un peu plus d’industrialisation, ça va aider à réduire la crise du logement. C’est évident que les délais seront moins longs.

Une fois les 500 unités de logement projetées construites, la Société d’habitation du Québec ne compte pas en rester là. Répéter l’opération permettra de générer des économies d’échelle significatives au niveau des coûts de construction et au bout du compte permettre aux acheteurs et aux locataires de payer moins cher pour se loger. Nous, notre intérêt est là. C'est qu' en fin de compte, ça coûte moins cher à l'ensemble de la population, que ce soit pour du logement abordable ou que ce soit pour du logement privé.