Après la gravité de la saison des incendies de forêt 2023, les équipes d'intervention veulent être prêtes pour le pire cette année, malgré les incertitudes à ce moment-ci.

Nous aurons peut-être une saison d'incendies très grave entre nos mains , affirme Noah Freedman, chef d'une équipe de pompiers de forêt basée à Sioux Lookout.

M. Freedman est également vice-président de la section locale 703 du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO), qui représente les pompiers forestiers.

Les températures hivernales chaudes du Nord de l'Ontario et le faible manteau de neige cet hiver sont au cœur de cette inquiétude, explique-t-il.

Mais le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario (MRNF) indique qu'il est trop tôt pour dire à quoi ressemblera la prochaine saison des incendies de forêt.

Il est très difficile de faire des prévisions à long terme sur l'activité des incendies , mentionne Chris Marchand, agent d'information sur les incendies au centre régional de Dryden des Services d’urgence, d’aviation et de lutte contre les feux de forêt.

Cela dépend du temps qu'il fait au printemps , dit-il.

Prédire les incendies est difficile et imprécis

Les experts qui ont parlé à CBC affirment que les facteurs augmentant le risque d'incendie sont plus complexes que le fait d’avoir un hiver chaud ou non.

Des facteurs tels que l’épaisseur de la neige, le moment de la fonte et la quantité d’humidité en hiver peuvent également jouer un rôle.

Les conifères peuvent se dessécher pendant les printemps chauds et la fonte précoce de la neige en avril et mai, mentionne Lee Frelich, directeur du Centre d'écologie forestière de l'Université du Minnesota.

Les racines sont encore froides, elles ne peuvent donc pas absorber beaucoup d'eau. Mais la cime de l'arbre est exposée à la lumière intense du soleil plusieurs heures par jour et l'eau s'évapore , explique-t-il.

Lorsqu’elle est combinée à des sols forestiers secs, cette situation augmente le risque d’une saison précoce et intense des incendies de forêt.

M. Frelich ajoute toutefois qu'il est impossible de prédire l'issue exacte.

Personne ne peut prévoir le temps qu'il fera deux ou trois mois à l'avance, mais nous savons que les hivers très peu enneigés ont tendance à conduire à un printemps avec une saison active d'incendies de forêt. Ce n'est pas une certitude, c'est simplement plus probable , mentionne-t-il.

Dans cet esprit, il estime que les agences provinciales de gestion des incendies devraient faire preuve de prudence.

Ils devraient prendre leurs mesures de préparation, s'assurer qu'ils ont des équipes alignées et s'assurer qu'ils éduquent le public sur le danger d'incendie , dit-il.

Le Service canadien des forêts s'efforce d'intégrer une nouvelle technologie pour tenter d'obtenir les estimations les plus précises possibles, déclare Chelene Hanes, chercheuse scientifique sur les incendies de forêt à Ressources naturelles Canada à Sault-Sainte-Marie.

Ouvrir en mode plein écran Chelene Hanes, chercheuse en matière de feux de forêt, affirme que certaines zones sèches du Nord de l'Ontario sont surveillées avant la saison des incendies de forêt. Photo : Avec la permission de Chelene Hanes

Le facteur le plus important pris en compte par les chercheurs est l'humidité, précise Mme Hanes.

Nous examinons ensuite la quantité de neige pour déterminer s'il y a eu un déficit et s'il y aura suffisamment de neige pour combler ce déficit. Et cela ne s'annonce pas bien.

Il est toujours possible de compenser les déficits d'humidité plus tard dans l'année s'il y a suffisamment de précipitations, précise Mme Hanes.

Le service forestier utilise des capteurs de neige pour tenter d'obtenir des indices sur le volume de neige et le moment où elle peut fondre. Il effectue également des mesures d'humidité pour surveiller les sécheresses avant les saisons d'incendies.

Nous essayons d'intégrer plus d'informations et plus de nouvelles technologies pour nous donner plus de pièces du puzzle afin qu'il y ait moins de devinettes.

