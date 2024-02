Le député d'Halifax, Andy Fillmore, affirme que Postes Canada devrait céder un terrain d’Halifax pour faire place à plus de logements sur la péninsule.

La parcelle de terrain de 5,7 hectares, située entre les rues Almon et Young, dans le nord d'Halifax, abrite actuellement une installation de tri et de distribution du courrier. Le terrain a été identifié par la Municipalité régionale d'Halifax comme étant stratégiquement positionné pour une densité importante .

Il s'agit d'une énorme occasion de renforcer l'offre de logements dans notre noyau urbain, sur un site situé à proximité des services existants comme les écoles et les transports en commun, et déjà connecté à l'eau et aux égouts , croit Andy Fillmore.

Le terrain représente une grande partie de ce que la municipalité régionale d'Halifax appelle le futur nœud de croissance des terrains de la rue Young, qui comprend 11,7 hectares de terrains sous-utilisés dans la région.

On y trouve aussi le club de curling Mayflower, certains magasins, des bureaux et des entrepôts en plus de beaucoup d’espaces de stationnement.

Ouvrir en mode plein écran La municipalité régionale d'Halifax affirme que le réaménagement de la zone grise située entre les rues Almon et Young dans le nord d'Halifax pourrait ajouter jusqu'à 5000 nouveaux logements. Photo : Municipalité régionale d'Halifax

La Municipalité régionale d’Halifax estime que le réaménagement du terrain pourrait permettre d'ajouter jusqu'à 5000 logements, dont 2000 sur le site de Postes Canada.

Le député libéral fédéral a entamé des discussions avec Postes Canada au sujet du déménagement des installations et de la vente du terrain.

Par contre, Postes Canada n'est pas la seule à devoir adhérer au plan de réaménagement. Tous les propriétaires fonciers doivent accepter de participer à un accord de développement unique pour que le projet aille de l’avant , indique Andy Fillmore.

C'est un chantier très complexe, mais ce n'est pas impossible , ajoute-t-il. C'est faisable si tout le monde regarde dans la même direction.

Il rapporte qu'il y a eu des précédents dans des villes comme Vancouver et Toronto, où les installations urbaines de Postes Canada ont été déplacées vers des zones moins denses à l'extérieur du centre-ville.

Ouvrir en mode plein écran Le député fédéral Andy Fillmore dit qu'il n'a pas encore décidé s'il se portera candidat à la mairie d'Halifax. Photo : Facebook/Andy Fillmore

Si nous avons appris une chose de la crise actuelle du logement, c'est que nous devons planifier aujourd'hui les maisons dont nous aurons besoin en 2030 , dit Andy Fillmore.

Les propos du député surviennent alors qu’il envisage de se présenter à la mairie plus tard cette année.

Je pense que beaucoup de gens réfléchissent à la possibilité de se lancer , dit-il. Ma décision sera basée sur les conversations que j'aurai avec les résidents de toute la municipalité et avec ma famille.

Le maire d'Halifax, Mike Savage, a annoncé plus tôt ce mois-ci qu'il ne se représenterait pas aux élections municipales d'octobre prochain après 12 ans au pouvoir.

La Municipalité régionale d'Halifax n'a pas entamé de discussions avec Postes Canada au sujet du terrain, mais prévoit le faire dans le cadre du processus de planification. Un rapport du personnel sur le potentiel du terrain a été remis au conseil en novembre dernier.

Postes Canada n'a pas encore répondu à une demande de commentaires.

Avec les informations d'Andrew Samson de CBC