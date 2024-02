La famille de Louis-Georges Dupont souhaite une commémoration rapidement

Une commémoration nationale, une salle Louis-Georges Dupont, une rue Louis-Georges Dupont, une exposition dans le poste de police de Trois-Rivières sur l’affaire Louis-Georges Dupont et les deux premières Commissions de police : voilà les suggestions faites par la famille du policier à la Ville de Trois-Rivières.

Robert Dupont, le fils du policier retrouvé mort dans sa voiture de fonction en 1969, et le porte-parole de la famille, Denis Foucault, ont rencontré le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, mercredi après-midi.

Je salue l’initiative de la Ville. Le climat était cordial. On sent vraiment que le maire est de bonne foi, qu’il y a une ouverture, mais on doit corriger l’histoire , a soutenu M. Foucault, à l’émission En direct.

En proposant plusieurs types de commémoration, Robert Dupont espère de son côté que la Ville ne tardera pas à se mettre en action. C’est fatiguant de se battre tout le temps comme ça. Moi je ne serai peut-être plus là, à un moment donné. S’il y a quelque chose qui se fait, qu’ils le fassent tout de suite , confie-t-il.

Les conseillers municipaux Pierre Montreuil et Dany Carpentier, le directeur de la police de Trois-Rivières, Maxime Gagnon et le directeur des services juridiques, Alex Hamelin, ont aussi participé à la rencontre.

Robert Dupont avoue que les relations entre sa famille et la Sûreté du Québec (SQ) sont encore difficiles. Après la diffusion du documentaire de Stéphane Berthomet sur les ondes de Radio-Canada (Nouvelle fenêtre) en décembre dernier, Maxime Gagnon a communiqué avec la Sûreté du Québec pour demander à regarder les faits nouveaux. Au début du mois de janvier, il a reçu une réponse négative de la SQ . Dossier clos. Mais qu’est-ce qu’on a fait comme vérifications? On se pose la question , a raconté Denis Foucault au micro de Barbara Leroux.

Ouvrir en mode plein écran Le fils de Louis-Georges Dupont, Robert Dupont. Photo : Radio-Canada

La famille entend, par ces faits nouveaux, des photos montrant deux plaies dans le dos de Louis-Georges Dupont.

L'enquête policière a conclu à l'époque que le policier s'était enlevé la vie, mais la famille n'a jamais adhéré à cette thèse. Elle croit plutôt qu’il s’agissait d’un assassinat déguisé en suicide, parce que Louis-Georges Dupont dénonçait la corruption qui régnait au sein de la police de Trois-Rivières.