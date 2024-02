Cas sévères de méningocoque en Estrie : soyez vigilants

La Direction de santé publique de l'Estrie lance un appel à la vigilance en raison de deux cas d'infection invasive à méningocoque. Une personne en est morte le 14 février dernier dans le secteur de Coaticook, et elle aurait été contagieuse entre le 5 février et la date de son décès.

Elle aurait eu, selon les autorités, un nombre limité de contacts étroits. Ces derniers ont reçu une prescription de prophylaxie, de même qu'une offre de vaccin lorsque la souche sera identifiée.

La victime travaillait dans une école primaire de la région, mais le personnel et les élèves ne sont pas considérés comme des contacts étroits.

La santé publique leur demande toutefois d'être vigilants face aux symptômes pour les 8 à 10 prochains jours.

Infection très sévère

Le docteur Alex Carignan, microbiologiste-infectiologue au CIUSSS de l'Estrie-CHUS, parle d'une infection extrêmement sévère, qui peut tuer une personne en bonne santé en quelques heures.

Il n'y a pas beaucoup d'infections qui peuvent tuer des gens en quelques heures. Il y a celle-là et le streptocoque du groupe A, la fameuse bactérie mangeuse de chair. Ce sont essentiellement les deux infections les plus sévères que l'on peut voir chez des adultes en santé.

Il peut y avoir parfois des anomalies du système immunitaire qui n'étaient pas connues, mais parfois, on n'arrive pas à trouver de causes particulières. C'est une bactérie dont on peut être porteur au niveau de la gorge et malheureusement, il peut arriver que cette bactérie se dirige vers la circulation sanguine. À ce moment-là, ça peut causer le portrait de l'infection sévère. On peut voir des méningites, des infections au niveau des articulations et [...] des grandes plaques noires qui se développent sur le corps, entre autres chez les jeunes enfants. Ce n'est pas une infection banale du tout , ajoute-t-il.

De la fièvre, des maux de tête, un manque d'énergie sont les premiers symptômes qui apparaissent, mais ils progressent très rapidement. Évidemment, des gens qui ont des maux de tête comme ils en ont jamais eu, des maux de tête d'une sévérité inhabituelle, il faut consulter à ce moment-là. Des plaques rougeâtres, noirâtres qui apparaissent sur le corps, ça aussi ça devrait amener une réponse très rapide. Il faut se diriger très rapidement vers l'hôpital dans cette condition-là.

Un deuxième cas, non mortel, a aussi été recensé en janvier.