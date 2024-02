Les employés et le personnel médical de Santé Nouvelle-Écosse et de l’hôpital IWK n’auront plus à soumettre une preuve de vaccination primaire contre la COVID-19 à compter du 26 février 2024.

Une porte-parole de Santé Nouvelle-Écosse affirme que la décision a été prise en réponse à l'évolution des preuves concernant la COVID-19, les sous-variantes d'Omicron, la protection vaccinale et un examen des politiques de vaccination dans d'autres juridictions.

L’agence sanitaire a confirmé le changement de politique après la publication d'une lettre adressée à un employé sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée. La lettre informe l'employé, en congé sans solde pour ne pas avoir respecté les exigences de vaccination contre la COVID-19, qu'il pourrait retourner au travail à compter de lundi.

La lettre demande ensuite à l'employé d'informer son supérieur hiérarchique de son intention de revenir ou de démissionner avant le 15 mars.

La province avait introduit la vaccination obligatoire contre la COVID-19 pour le secteur de la santé en novembre 2021. À l'époque, tout travailleur de la santé qui n'avait pas reçu au moins un vaccin contre la COVID-19 au 30 novembre risquait des conséquences sur son emploi, comme être mis en congé sans solde.

Avant que la vaccination devienne obligatoire, Santé Nouvelle-Écosse et Santé IWK avaient indiqué que la majorité de leurs employés étaient immunisés contre la COVID-19, entièrement ou partiellement.

