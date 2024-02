L'Université Acadia, dans la vallée d'Annapolis, aura un nouveau centre de formation en soins infirmiers pour augmenter le nombre de professionnels de la santé en Nouvelle-Écosse.

Le bâtiment, dont la construction débutera au printemps 2025, devrait ouvrir ses portes pour l'année universitaire 2026-2027, permettant ainsi à l'Université Acadia d'obtenir l'accréditation pour un programme de soins infirmiers autonome, explique le gouvernement par voie de communiqué.

La province a investi dans ce projet la somme de 13,9 millions $ afin d'aider l'université à construire de nouvelles installations qui comprendront, entre autres, un laboratoire sec, des espaces d'enseignement clinique et des salles de simulation avec salles de contrôle adjacentes.

Le programme espère former 63 infirmières diplômées chaque année. L'université précise que près de 50 % des places de son programme en soins infirmiers seront réservées aux Mi'kmaq et à d'autres peuples autochtones ainsi qu'aux Afro-Néo-Écossais.

Les universités jouent un rôle essentiel dans notre plan à long terme visant à former davantage d'infirmières et de professionnels de la santé dont nous avons besoin, en particulier dans les régions rurales de la province , dit Barbara Adams, ministre des Aînés et des Soins de longue durée, au nom de Brian Wong, ministre de l'Enseignement supérieur.

Cette annonce fait suite au lancement, l'an passé, d'un programme satellite de soins infirmiers duquel l'Université du Cap-Breton est partenaire.