Santé Î.-P.-É. recrute sa nouvelle PDG en Ontario

Melanie Fraser, qui compte plus de 20 années d’expérience dans la fonction publique en Ontario, devient la nouvelle présidente-directrice générale de Santé Île-du-Prince-Édouard. Elle succède au Dr Michael Gardam à la tête du réseau provincial de santé.

Le ministre de la Santé et du Mieux-être, Mark McLane, et le conseil d’administration du réseau en ont fait l’annonce mercredi.

Grâce à sa vaste expérience, à son dévouement et à sa passion pour les soins de santé, Melanie Fraser sera une excellente dirigeante pour l’autorité sanitaire de notre Île et pour tous ceux qui travaillent au sein du système de soins de santé , a commenté le ministre par voie de communiqué.

Melanie Fraser entrera dans ses nouvelles fonctions le 11 mars.

Le Dr Gardam avait quitté son poste au début de l’année. Corrine Rowswell, cheffe des opérations du réseau de santé, a assuré l’intérim.

La province a retenu les services d’une firme de recrutement de cadres pour mener la recherche de la prochaine direction générale.

Il y a aussi eu des réunions pour recueillir les avis des principaux intervenants et un sondage partagé avec l’ensemble de Santé Î.-P.-É. afin de connaître les qualités que le personnel souhaite trouver chez une direction générale.

Pendant plus de 20 ans, Melanie Fraser a occupé plusieurs postes clés dans la fonction publique au sein du gouvernement en Ontario, dont sous-ministre déléguée en santé. Elle a aussi travaillé au Conseil du trésor et au Système ontarien d’enquête sur les décès.

Je suis ravie de me joindre à l’équipe de Santé Î.-P.-É. , a-t-elle déclaré dans un communiqué. Il s’agit d’une opportunité passionnante d’avoir un impact au moment où cela compte le plus et de travailler aux côtés de personnes parmi les plus dévouées et les plus compatissantes.

Le Dr Michael Gardam en poste pendant trois ans

Le Dr Michael Gardam, un spécialiste international des maladies infectieuses, a notamment été à la tête de Santé Î.-P.-É. au sommet de la pandémie de COVID-19 dans la province. Il a été en poste pendant trois ans.

Reconnu pour son franc-parler, il a notamment confronté le gouvernement sur divers points.

Selon ses propos, Santé Île-du-Prince-Édouard n’a jamais été autorisée à fonctionner indépendamment du gouvernement.

Il a ajouté que le réseau n’a jamais été consulté au sujet de la promesse faite par le gouvernement pendant la campagne électorale de 2023 de retirer 30 000 personnes du registre provincial des patients et de les envoyer dans un centre de soins médicaux d’ici la fin de 2024.

Il a également averti que la province n’a pas assez de médecins pour soutenir une nouvelle école de médecine à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard et aurait du mal à en recruter suffisamment d’ici son ouverture dans les prochaines années.