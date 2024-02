Le député fédéral conservateur Joël Godin récompensé par la FFCB

Le député fédéral et membre du Parti conservateur du Canada, Joël Godin, a reçu le prix Kermode de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (FFCB) pour récompenser son engagement envers la francophonie.

Ça me touche énormément , a réagi Joël Godin dans l’enceinte de l'École secondaire Jules-Verne à Vancouver.

Il a été notre champion pour la modernisation de la Loi sur les langues officielles. Il a apporté un amendement sur les clauses linguistiques et pour nous, ça fait une très grande différence , abonde Marie-Nicole Dubois, présidente de la FFCB .

On n’avait pas encore de politique de services en français, donc on était vraiment les parents pauvres dans toute la francophonie, et cela nous a amené une certaine assurance , confie-t-elle.

Pour le député de Portneuf-Jacques-Cartier au Québec, cette reconnaissance l’encourage à mener ce combat : La première chose qu’il faut faire c’est arrêter le déclin du français partout, dans tous les provinces et territoires .