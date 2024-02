Deux mois après son départ de la mairie de Macamic, Lina Lafrenière admet que ce sont les tensions au sein du conseil municipal qui l’ont poussée à démissionner. Le nouveau maire, qui ne siégeait pas au conseil à l’époque, souhaite aplanir les différends et insuffler un second souffle au village d'environ 3000 habitants.

Pendant six ans de temps, je me suis dit : ''Je vais continuer, je vais continuer''. Mais l’intimidation et la confrontation ont fini par me donner l’impression que je n’étais pas à ma place. J’étais tannée de l’humiliation que certains conseillers nous faisaient subir , révèle-t-elle.

La démission de Mme Lafrenière, qui était en poste depuis six ans, a créé un vide au sein du conseil municipal de cette localité d'Abitibi-Ouest. Les conseillères Manon Morin et Laurie Soulard, deux membres de son équipe, ont décidé d’abandonner leurs fonctions en même temps qu’elle.

En entrevue, Laurie Soulard confirme le témoignage de Lina Lafrenière. Elle dit avoir été témoin d’épisodes où cette dernière était harcelée.

Manon Morin n’a pas souhaité nous accorder d’entrevue. Les autres membres du conseil municipal ont aussi décliné notre demande d’entretien.

« Menteuse et hypocrite »

Conseillère municipale pendant plusieurs années, Laurie Soulard se rappelle d’une situation marquante à ses yeux.

Elle [Lina Lafrenière] recevait beaucoup de blâmes de la part de certains membres du conseil, raconte Mme Soulard. Une fois, un membre du conseil a vraiment traité la mairesse de menteuse et d’hypocrite alors qu’il y avait des gens dans la salle. Tout le monde a entendu.

Au-delà des critiques et des mots, c’est aussi le ton et la colère que dégageait le conseiller qui ont fini par user Mme Lafrenière.

Si tu te chicanes, tu es deux. C’est de cette façon que j’ai été élevée. Et moi, je peux vous dire que j’ai tout fait, au niveau de notre conseil, pour travailler en harmonie. On ne peut pas plaire à tout le monde. J’ai toujours été capable de travailler en équipe. Je n’aime pas tout le monde, ce n’est pas tout le monde qui m’aime, mais je suis capable de respecter les gens.

Il y avait des difficultés relationnelles, renchérit Laurie Soulard. Par moments, ça allait vraiment super bien. D’autres moments, ça nous arrivait sans aucun préalable. On restait là et on se demandait ce qui se passait. C’était vraiment sporadique, mais c’était intense quand ça se manifestait.

On réagira en conséquence

Ouvrir en mode plein écran Le nouveau maire de Macamic, Tony Boudreau, a bon espoir de cultiver la bonne entente. Photo : Gracieuseté

Le nouveau maire de Macamic, Tony Boudreau, vit depuis une semaine sa première incursion dans le monde de la politique municipale. Il ne siégeait pas au conseil durant les années Lafrenière, mais il a bon espoir de cultiver la bonne entente.

C’est difficile de me prononcer, puisque je n’étais pas au courant, fait-il part. J’arrive avec enthousiasme à la mairie et à mon avis, il y a moyen, avec le sang neuf qu’il y aura au conseil, de bouger et de faire avancer les choses. S’il y a des problématiques au niveau des comportements, on réagira en conséquence.

M. Boudreau devrait présider sa première séance du conseil municipal le 4 mars. C’est également à cette séance que devrait être introduit le nouveau conseiller Michel Deschênes, élu par acclamation en remplacement de Laurie Soulard.

Des élections partielles auront lieu le 17 mars afin de pourvoir le poste de conseiller laissé vacant par Manon Morin en décembre dernier. Six conseillers siègent au conseil municipal de Macamic, en plus du maire.