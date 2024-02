Un regard sensible sur la vieillesse avec le Théâtre à Bout Portant

Une nouvelle création du Théâtre à Bout Portant a pris l'affiche mercredi au Centre des arts et de la culture de Chicoutimi. La pièce intitulée Pour la vie aborde avec sensibilité le thème de la vieillesse.

Cette pièce est la version allongée de l’histoire d’un personnage qui a vu le jour au coeur de la pandémie.

C'est né en 2020, d'une courte forme, d'une très courte forme de trois minutes, qui a vu naître le personnage. C'est un parcours théâtral fait d'emblée avec la COVID. [...] Et puis à la suite de ça et puis vraiment de la bonne réception des spectateurs face à cette histoire toute courte, mais qui touchait beaucoup les gens, j'ai décidé de retravailler, de voir ce que ce personnage-là avait à dire , a raconté en marge de la générale Vicky Côté, directrice générale du Théâtre à Bout Portant.

Sur scène, seul apparaît le petit salon de la dame.

Publicité

Vicky Côté seule sur scène

En plus d’en être la créatrice, Vicky Côté est celle qui donne vie à son personnage sur scène.

On est avec elle dans son salon, à travers ses habitudes, à l'aube d'un grand chamboulement dans sa vie, qui nous permet de repasser plein de moments de qui elle a été, qu'est-ce qu'elle a accompli, ce qu'elle a fait de grand, les gens qui ont été autour d'elle , a-t-elle enchaîné.

Ouvrir en mode plein écran Vicky Côté a créé et est l'actrice de la pièce Pour la vie. Photo : Radio-Canada / Julie Larouche

La pièce est présentée jusqu’au 3 mars à la salle Murdock.

Des mots, mais surtout des gestes

Il s’agit d’une création qui mise beaucoup sur la gestuelle.

Publicité

C'est un spectacle qui est facilement exportable dans la lignée aussi de l'économie de mots. On est avec une dame chez elle seule, donc elle va se parler un peu, elle va chanter, chantonner. Mais on reste dans un travail essentiellement gestuel, visuel, très dynamique, avec des chorégraphies, avec des ombres, donc quelque chose qui est facilement transportable et puis qui est une thématique universelle , a dit aussi Vicky Côté.

C’est Christine Rivest-Hénault qui a fourni une assistance à la mise en scène, alors que la conception sonore a été réalisée par Stéphane Boivin et l’éclairage par Mathieu Marcil. De plus, Denys Lefebvre et Diane Loiselle ont agi comme conseillers à la manipulation.

Tout ce travail est mis au service de la rétrospective de la vie de la dame.

Ça permet d'étoffer et puis de rendre toute cette histoire-là à la fois légère, vivante et pleine de beauté et aussi pleine de moments de fragilité, d'émotions et puis de questionnements , a conclu l’artiste multidisciplinaire.

D'après une entrevue de Julie Larouche