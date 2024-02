La Cour donne raison à un travailleur blessé en installant une toilette après 10 ans

La Cour du Banc du Roi donne raison à un travailleur blessé en installant une toilette après une « odyssée » de 10 ans. L'homme s'est blessé au dos sur un chantier de construction d'un aréna dans la Première Nation de Poplar River au Manitoba. Le tribunal tranche qu'il a droit à davantage d'indemnisation.

Il n'a pas reçu de prestations depuis 2016. Sa blessure était importante. Bien que le dossier n'indique pas la durée de son incapacité de travail, il est certain qu'elle s'est prolongée au-delà de 2016 , écrit la juge Colleen Suche.

L'accident de travail est survenu le 16 janvier 2014. Collin De Ruyck est arrivé sur le chantier par un matin de froid polaire. La toilette portative sur le chantier était gelée. Il a donc décidé d'installer la toilette permanente de l'aréna. Il y avait fait les travaux de préparation quelques jours plus tôt et la plomberie avait été faite aussi. Il avait déjà installé des toilettes et savait qu'il y avait une toilette sur le site , relate la juge.

Pour installer cette toilette, il a dû transporter une porte métallique pour l'éloigner de son espace de travail. C'est ainsi qu'il s'est infligé sa blessure.

M. De Ruyck était un travailleur contractuel travaillant pour le maître d'œuvre du projet, Marpell Industries, ainsi que pour l'un de ses sous-traitants de plomberie, Evans Plumbing. Tous deux sont des employeurs en vertu de la loi sur les accidents du travail.

Il a rapporté l'incident à la Commission des accidents du travail du Manitoba, qui a accepté sa demande d'indemnisation. Cependant, en 2016, le Service de conformité de la Commission a a conclu que M. De Ruyck avait fait de fausses déclarations concernant ses revenus comme travailleur autonome et les personnes pour lesquelles il avait travaillé. Il avait dit qu'il travaillait plutôt pour Evans.

M. De Ruyck a utilisé les différents mécanismes de révision et d'appel prévus dans la Loi sur les accidents du travail du Manitoba. En février 2019, la Commission a établi qu'il travaillait pour Marpell et non pour Evans. Il n'avait donc pas droit aux indemnités, souligne la juge Suche. Il n'a pas pu interjeter appel de la décision.

Au lieu de judiciariser le dossier à ce moment, il a fait une autre demande en disant qu'il était un employé de Marpell. L'évaluateur a plutôt jugé qu'il travaillait pour la Première Nation Poplar River. Comme les Premières Nations sont des employeurs exemptés en vertu de la Loi, M. De Ruyck n'a pas eu droit aux prestations , écrit Colleen Suche.

Collin De Ruyck a pu cette fois en appeler de la décision. Un comité a évalué qu'il travaillait pour Marpell, mais n'était pas sur le site cette journée-là .

Le nombre de révisions et de recours approche les deux chiffres. Bien qu'il s'agisse de la première révision judiciaire, il ne fait aucun doute que M. De Ruyck a l'impression d'avoir participé à un manège sans fin de décisions et de recours contradictoires , affirme Colleen Suche.

Une toilette qui allait bénéficier à tous

Au cours des différents appels, il a été soulevé qu'il ne pouvait pas bénéficier des indemnisations parce que l'installation des toilettes n'était pas dans sa description de tâche , écrit le jugement. Il avait été embauché par Martell pour installer des portes dans l'aréna et superviser les travaux de fondations.

La juge Suche note qu'en raison de la toilette gelée à l'extérieur de sa propre initiative, sans directives ni instructions de l'un ou l'autre employeur, M. De Ruyck a décidé d'installer les toilettes parce qu'il pensait que les travailleurs sur le chantier devaient avoir des toilettes fonctionnelles.

Si un incendie s'était déclaré et que M. De Ruyck avait été blessé en l'éteignant, il serait déraisonnable de conclure qu'il n'a pas été blessé par un événement lié à son lieu de travail. Il en va de même lorsqu'il s'agit de remédier au problème de l'absence de toilettes en état de marche , conclut la juge.

Colleen Suche renvoie l'affaire à la Commission des accidents du travail du Manitoba afin qu'elle détermine les prestations auxquelles il a droit pour la durée de son absence au travail, lorsqu'il était un employé de Marpell.