La députée de Sherbrooke critique le projet de loi 31 sur le logement

Le projet de loi 31 sur le logement a été adopté mercredi matin à l'Assemblée nationale. Ce dernier a été vivement critiqué par les élus de l'opposition, dont la députée de Sherbrooke Christine Labrie.

Il s'attaque notamment à la cession de bail. Un propriétaire pourra refuser la demande de son locataire si le motif n'est pas jugé sérieux.

Les locataires qui ne répondront pas à un avis d'éviction seront par ailleurs considérés comme l'ayant refusé, et non accepté par défaut, comme c'était auparavant le cas.

Les propriétaires devront également dédommager davantage leurs locataires en cas d'éviction. La loi prévoit maintenant jusqu'à l'équivalent de 24 mois de loyer.

Publicité

La nouvelle loi prévoit aussi que les villes de plus de 10 000 habitants dont le taux d'inoccupation est de moins de 3 % pourront contourner leurs règles d'urbanisme pour construire des immeubles de trois logements et plus.

Pour la députée solidaire de Sherbrooke, Christine Labrie, la Coalition avenir Québec (CAQ) laisse tomber les locataires, tout en misant trop sur les nouveaux développements immobiliers pour contrer la crise du logement.

C'est un projet de loi qui n'apporte pas de réponse à court terme aux locataires victimes de la crise du logement. Je pense en particulier à ceux et celles qui vivent des hausses abusives de loyer , a-t-elle lancé.

Le droit de veto qui est donné aux propriétaires pour refuser une cession de bail, ça vient enlever l'un des derniers remparts qu’il y avait contre les hausses abusives au moment où il y a un changement de locataire. Donc ça fait mal. C'est un recul pour les locataires, cette clause-là.

Après l’adoption de la loi, la ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, a quant à elle publié sur le réseau social X que le projet de loi met de l’avant des dispositions pour contribuer à contrer les évictions abusives, à rétablir l’équilibre entre locateurs et locataires, et à accroître l’offre de logements au Québec.

C’est l’un des outils qui va nous permettre d’amoindrir la crise.